La chica que sorprendió a todos en Punta del Este

Pablo Cayafa

La escultural figura de la brasileña Natalia Guilter irrumpió en Punta del Este y al instante se convirtió en un suceso. Sus videos entrenando frente al mar azul de la península se volvieron virales, y algunos hasta se detuvieron a observar su parecido físico con la argentina Carolina “Pampita Ardohain. La despampanante jugadora de volley profesional y promotora del fitness en las redes también se cruzó con Cristian “Cebolla” Rodríguez en el parador Ovo Beach y quedaron en volverse a encontrar para jugar un partido de fútbol-playa. “En las redes me preguntan si existo de verdad y me ofrecen matrimonio”, sonríe la dueña de las curvas más peligrosas de la temporada.

—¿Qué te gusta del verano de Punta del Este?

—Me encantan las playas y su gente. Hay de todo para hacer y no hace tanto calor como en Brasil. Es el tercer año que vengo con mi familia, que es argentina y siempre elige Punta del Este para veranear.

—Cuando estás de vacaciones, ¿mantenés tus rutinas de entrenamiento?

—Sí, aunque sin mis entrenadores. En Punta del Este juego mucho a la pelota en la playa y voy al gimnasio todos los días. Trato de mantenerme porque en Brasil participo de muchas competencias. También me cuido mucho con la alimentación siempre.

—¿Cómo se fue dando tanta notoriedad en las redes sociales?

—Publiqué videos y después me fueron pidiendo que suba más con mis rutinas. Muestro mis entrenamientos con tips de cosas que se pueden aplicar. A partir de ahí me han invitado a dar clases en clínicas, y eso está bueno porque significa que les gusta el deporte y esto sirve para difundirlo. También es positivo que se muestre a una mujer enseñando deporte, que a veces es algo más vinculado a lo masculino.

—¿Estar activa en las redes se ha convertido en un trabajo en sí mismo?

—Sí porque esto me ha permitido conectarme con marcas. Tengo un contrato para representar a Puma, por ejemplo, entonces lo que se muestra en las redes sociales se va volviendo más profesional.

—¿Y te llegan mensajes de muchos chicos en las redes a partir de estas publicaciones?

—Sí, me preguntan "¿existís de verdad?, ¿jugás al fútbol también?". Me dicen que soy linda y algunos hasta me piden matrimonio. Es gracioso, hay que saberlo llevar. Yo trato de contestarle a todo el mundo, aunque sea con un emoji. No hay que perder la esencia aunque uno crezca. Por eso trato de mantener la conexión con la gente que me sigue para que no deje de acompañarme. Claro que a veces hay mensajes desubicados que no hay que responder…

—¿Encontrás alguna diferencia en el impacto de tus publicaciones entre tu público brasileño y el del Río de la Plata?

—A los de Argentina y Uruguay les impresiona más porque en Brasil es común que haya mujeres que jueguen y entrenen. No son millones pero hay más mujeres que divulgan este tipo de cosas. Sin embargo, en el Río de la Plata es muy novedoso. Cuando se viralizó mi video jugando en la playa. se dio feedback más intenso porque lo ven como algo nuevo.

—En tus videos virales de estas semanas se te ha definido como "la doble de Pampita", ¿qué te pareció la comparación?

—No veo muchas similitudes. Yo mido 1.80 y ella 1.55, es mucho más baja. De todos modos es un honor que me comparen con ella. Es divina. La conocí en una fiesta esta temporada y me pareció muy linda.

—También se te vio en una foto posando con el futbolista uruguayo "Cebolla" Rodríguez, ¿cómo fue ese encuentro?

—Me encantó conocerlo. Nos vimos en la playa y hablamos un poco. Es muy simpático y tiene muy buena onda. Quedamos en volver a vernos y jugar un poco a la pelota. Es un muy buen jugador.

—¿Ahora estás en pareja?

—Por el momento no tengo novio.

—¿Se te han acercado muchos chicos esta temporada?, ¿recibís muchas invitaciones para ir a tomar algo?

—Me invitan pero no voy. Se acercan algunos chicos pero no estoy enfocada a eso. Siempre respondo con buena onda pero estoy en la mía.