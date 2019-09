Charla con el director y protagonista de la serie brasileña de HBO, "Pico de Neblina"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La serie brasileña de HBO, Pico de Neblina (domingos a las 21.00 y también en HBOGo y NSNow de Nuevo Siglo) se imagina un Brasil donde la marihuana es legal. En ese mundo de marginalidad, un joven intenta salir adelante iniciando un negocio de venta legal de marihuana, mientras sus amigos continúan viviendo y vendiendo la hierba al margen de la ley. El director de la serie Quico Meirelles (hijo del realizador Fernando Meirelles) y su protagonista, Luis Navarro, charlaron con Sábado Show sobre la filmación, sus planes a futuro y esta serie que se balancea entre la comedia y el drama con crítica social.

—¿Cómo fue el proceso para crear este universo de San Pablo ficticio donde la marihuana es legal?



—Meirelles: En verdad, para mí creo que no es una San Pablo ficcional. La serie trata de una realidad como si fuera San Pablo hoy con solo un punto de diferencia, la marihuana es legal en brasil. La cosa más interesante es imaginar qué sucederá con todos los actores del mercado y cómo podrían ser afectados por la nueva ley. Entonces qué pasaría con el narcotráfico, o los nuevos negocios que podrían surgir con eso, o las haciendas en brasil que ahora podían plantar marihuana. Entonces hicimos un ejercicio de futurología tratando imaginar todo lo que pasaría. Los guionistas hicieron una gran pesquisa con los países que legalizaron la marihuana. Porque mirando lo que pasa en otros lugares, es más facil imaginar las transformaciones de la sociedad. Eso fue la futurología que hicieron los guionistas, y claro, mucho estudio e intentar conocer lo que sucedió en Uruguay, Holanda, Estados Unidos o Portugal.



—Navarro: Creo que la creación fue más gracias los guionistas y a los directores. Mi trabajo fue pensar en ese ejercicio de futurología, cómo un personaje negro, rodeado por mujeres negras en la familia, sería desmitificado en la visión de un traficante. No lo quiero hacer un villano sino un ser humano.

—Un poco de eso se mostraba en la película Ciudad de Dios, sobre un chico que logra salir de ese mundo criminal.



—Meirelles: Sí, tiene un poco que ver con Ciudad de Dios, pero la historia de la película es mucho más en las favelas y en Rio de Janeiro. Acá el centro de la acción y donde Biriba vive con su familia, es una ciudad con infraestructura urbana y calles. Es un poco diferente también porque San Pablo es diferente a Rio y también el punto central de la historia es de un tipo que quiere salir del narcotráfico. Entonces vemos mucho más el mundo legal que en Ciudad de Dios. Es una película centrada, en los personajes y la historia, sobre el surgimiento del narcotráfico en Río, y acá el narcotráfico es solo un punto del que Biriba quiere salir. Sí, hay algunas aproximidades, pero es distinta también esta serie.

Luis Navarro es Biriba en la serie brasilena "Pico de Neblina". Foto Difusión

—¿Por el hecho de tratarse de una serie de HBO, les permitió pensar en una segunda temporada desde el inicio?



—Meirelles: Como director general, en el momento que la serie fue confirmada para una primera temporada, empecé a preguntar a los ejecutivos de HBO, “y cuándo hacemos la segunda”. Siempre quiero continuar contando las historias de estos personajes tan humanos y vivos. Pero si se hace una segunda temporada, o no, y todo lo que conozco a HBO, sé que se interesan por historias que puedan tener una continuación o ser más grandes. por ahora estoy con esta temporada.



-Navarro. Yo quiero hacer muchas temporadas.

—Para tí, Luis Navarro, qué implica protagonizar una serie que se va a pasar en muchos países del mundo?



-Navarro: Eso me pregunto siempre, cada día, a ver qué puertas se pueden abrir y qué personajes pueden llegar a aparecer. Pienso que como es HBO, que tuvo Game of Thrones y producciones con muchos actores, tengo la expectativa de ir creciendo.

La serie "Pico de Neblina" imagina un Brasil donde la marihuana es legal. Foto Difusión

—Con la situación actual de Brasil y el gobierno de Jair Bolsonaro con políticas más restrictivas a las drogas, ¿cómo se ve esta serie en la sociedad de hoy?



—Meirelles: Ahora soy Quico hablando y no HBO o un discurso corporativo. Creo que la serie puede generar cierta polémica porque el conservadurismo en Brasil es cada vez más grande y se hace más explícito. Entonces creo que la gente puede creer que es un problema y Pico de Neblina es una producción que no debería existir. Para mí el más interesante es que la gente más conservadora y que odia la marihuana y está totalmente en contra de la legalizacion, me gustaría que pudiera ver la serie para conocer estos personajes y los dramas humanos de los que hablamos. Porque la marihuana tiene un papel importante en la serie, pero finalmente es una historia de personas, y lo que más me gusta son las vidas que mostramos allí. Entonces me gustaría que quienes no están a favor de la marihuana, vean la serie para conocer cosas que no conocen y desmitificar otros puntos que no comprenden. Tengo una anécdota, cuando estaban desarrollando la serie, por 2014, pensamos que la marihuana podría ser legal en Brasil cuando la serie se estrenase, aunque en los últimos años estamos cada vez más lejos de eso. Y con esta serie, creo que la polémica puede ser buena, porque puede traer el tema a la mesa y la gente puede conocer más sobre este tema. Por eso me gustaría, que hasta la gente más conservadora viera la serie para tomar dimensión acerca de este tema.



—Navarro: Tomando ese tema que decía Quico, en lugares como California, o también como sucede en Uruguay, ya no es un misterio para ellos, porque allí ya es legal la marihuana. Para ellos lo interesante va a ser pensar en el drama de cada personaje, y realmente espero que todo el mundo lo vea, ya sean de izquierda o derecha, porque la marihuana va a ser un tema de fondo.