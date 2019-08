El certamen "Got Talent Uruguay" ya está en la búsqueda del talento de nuestro país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya están abiertas las inscripciones para la primera edición de Got Talent Uruguay, el formato internacional nacido en Estados Unidos y que ha tenido ediciones en más de 30 países llegará a Uruguay de la mano de Canal 10. Este certamen que busca el talento de personas comunes, y del que han salido artistas como Susan Boyle, Grace VanderWall o Darci Lynne Farmer, iniciará las primeras audiciones, que se realizarán en los 19 departamentos en el mes de octubre.

Luego de varios años mirando por la televisión o a través Youtube las audiciones de las distintas versiones del formato Got Talent, finalmente Uruguay tendrá su propia edición. Sin dudas Uruguay tiene talento por descubrir (ya lo han demostrado recientemente Braulio Assanelli en La Voz Argentina y Jerame Morales en el segmento “Pequeños talentos” del programa de Susana Giménez), y ahora toda una nueva camada de interesados podrán demostrarlo, en nuestro país.

Natalia Oreiro con las autoridades de Canal 10 firmando el contrato para la conducción de "Got Talent Uruguay". Foto: Difusión

Ya se confirmó que Natalia Oreiro será la conductora (quien debutará en este rol) de este formato que nace en Estados Unidos y se ha exportado a todo el mundo, siempre con el sello de calidad del productor musical británico Simon Cowell (quien ha estado detrás de fenómenos musicales como One Direction o Little Mix), y las audiciones comenzarán en octubre, en todos los departamentos, anunció Canal 10. De esta forma se podrá encontrar talento en todos los rincones del país, aunque por ahora no se ha anunciado dónde se realizarán.

Antes de presentarse frente al jurado, los participantes deberán llenar un formulario que ya se encuentra disponible en el sitio web de Canal 10. Como sucede en las distintas versiones, se aceptan tanto actos individuales como grupales, sin límites de integrantes, y con la posibilidad de utilizar elementos para los actos a realizar. Y los talentos pueden ser en canto, baile, magia, teatro, ilusionismo, comedia, humor, imitaciones, habilidades físicas, malabarismo, adiestramiento de mascotas, artes visuales, o disciplinas deportivas. O sea, cualquier talento, destreza o habilidad será permitida en Got Talent Uruguay.

Desde el tímido tenor Paul Potts, pasando por el diamante en bruto llamado Susan Boyle, el divertido Tap Face (quien siempre apareció con una cinta tapando su boca), la joven cantante Grace VanderWall o hasta la pequeña ventrílocua Darci Lynne Farmer, todos han tenido un destaque en este concurso que demuestra que no es necesario ganar (ni Boyle ni Tap Face ganaron) para tener una audición inolvidable. Y Tap Face, por ejemplo tiene un exitoso espectáculo en Londres, Boyle ya lleva siete discos editados, y la carrera de VanderWall (de solo 15 años) continúa en ascenso.

Porque uno de los atributos que tiene este formato, en el que cualquier persona, desde un niño a un adulto mayor pueden participar, es que solo requiere conseguir una buena audición para seguir en carrera, alcanzar la fama y generar millones de seguidores en las redes sociales.

La dinámica del programa es bastante sencilla: un participante (o un grupo) se presenta en el escenario y tiene que conseguir el voto positivo de los cuatro miembros del jurado para continuar en el programa. Luego hay instancias donde el jurado elige los números que más le gustaron y termina decidiendo el voto del público. En distintos países también existe el “botón dorado” que permite a un jurado (solo pueden hacerlo una vez por temporada) hacer que un participante vaya directo a la semifinal. Canal 10 todavía no ha anunciado si este botón, o alguna otra variante, tendrá la versión uruguaya.

El conductor y locutor Orlando Petinatti será uno de los jurados de Got Talent Uruguay.

Sí se confirmó el jurado que estará integrado por la gran bailarina María Noel Riccetto, la modelo, actriz y conductora Claudia Fernández; y el conductor Orlando Petinatti. Y si les falta el nombre del cuarto jurado, es porque Canal 10 continúa buscando el artista que ocupe para ese lugar. Si bien se manejó el nombre de Agustín Casanova, el joven cantante todavía no le habría confirmado su presencia al canal uruguayo.

Surgido en Estados Unidos en 2005 bajo el nombre America’s Got Talent, este concurso de talentos ha sido uno de los formatos más populares en el mundo, Desde entonces se ha comercializado y adaptado en más de 70 países, acumulando más de 550 millones de espectadores en todo el mundo. Estos índices de audiencia hicieron que el programa entrara en el Libro Guinness de los récords como el reality de televisión más exitoso de la historia.

Con la llegada de Got Talent Uruguay, Canal 10 afianza su apuesta por presentar formatos que han sido exitosos en el mundo, para darles un toque uruguayo. Y luego de éxitos como Salven el millón, Escape perfecto, MasterChef, Pasapalabra y el más reciente ¿Qué haría tu hijo?, el canal uruguayo tiene ahora una nueva apuesta para presentar de cara al 2020. Además, se trata de uno de los concursos de talentos más importantes del mundo. Y de antemano, el programa tiene todo para ser un éxito, solo queda encontrar a los talentos, quienes serán los verdaderos protagonistas de este programa que llega para renovar la grilla de Canal 10.