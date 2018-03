Cerca del éxito

Tanto lucharon que finalmente llegó el día en que Pied Piper, la compañía de Internet creada por Richard (Thomas Middleditch) en estrecha colaboración con Dinesh (Kumail Nanjiani) y Gilfoyle (Martin Starr), y la asistencia incondicional de Jared (Zach Moods), comenzará a ofrecer su nuevo Internet descentralizado, PiperNet.Ahora hay dinero y mucho, pero eso es sinónimo de más problemas y grandes. Mientras Richard lucha con las responsabilidades que implica ser el CEO de una compañía en rápido crecimiento y con las presiones de las inversionistas Monica (Amanda Crew) y Laurie (Suzanne Cryer), el resto de sus compañeros se ocupa de tareas más operativas. Dinesh y Gilfoyle se focalizan en armar un nuevo equipo de trabajo, en tanto Jared intenta que todo se mantenga unido.

Por su parte, "Big Head" (Josh Brenner) sigue tropezando en su camino de la buena fortuna y Jian-Yang (Jimmy O. Yang) demuestra que no hay nada que no haga para ganar dinero rápido.

Si bien las cosas parecen haber mejorado, los enemigos no han desaparecido. Gavin Belson (Matt Ross), CEO de Hooli, ha vuelto al poder, pero se le hace difícil combatir la amenaza de Pied Piper y su audacia. Igual está allí, al acecho, y eso siempre es motivo de preocupación.

Silicon Valley ofrece una mirada satírica al epicentro moderno de la fiebre del oro de alta tecnología, donde las personas más calificadas para triunfar son las menos capaces de manejar el éxito. Creada por Mike Judge y Alec Berg, en su quinta temporada la serie volverá a ofrecer una tanda de diez episodios de media hora, a emitirse los domingos, a las 23 horas, por HBO.

Sin Erlich.

Una de las grandes ausencias y que se va a sentir sin duda, será la de Erlich Bachman, personaje que apadrinó a Richard y compañía desde la primera temporada. Si bien lo suyo fue más que nada darles alojamiento, también intentó colaborar en todas las vueltas que debieron dar para concretar su emprendimiento. Muchos de los tropiezos fueron responsabilidad suya, pero siempre estuvo y la audiencia celebró sus locas ocurrencias.

"HBO y yo decidimos que era un momento en que el personaje podría irse. [...] Al final tengo que hacer más cosas y cosas diferentes. [...] Así que lo dejé por mi salud mental, y para bajar el ritmo y estar más presente y disponible para los proyectos que he estado desarrollando", dijo en su momento T.J. Miller, el actor que lo interpretó.

Pero esa fue su versión, la de Mike Judge, creador de la serie, fue muy distinta. "Hay muchas formas diferentes en las que puedes darte cuenta de que alguien no quiere hacer la serie nunca más. Y no es divertido trabajar con alguien que no quiere estar ahí, especialmente si es una de las personas principales, y tienes muchos miembros del equipo, extras y personajes que no están tan bien pagadas y que se presentan antes de las 7 de la mañana", señaló en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Como la cosa "no estaba funcionando", le ofrecieron a Miller volver solo en tres capítulos de la quinta temporada para cerrar la historia de su personaje, pero éste no aceptó y lo último suyo en la comedia fue entonces lo que se vio en la cuarta temporada.

¿Habrá sexta? Aún no se sabe.