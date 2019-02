Cecilia Lalinde: Vedette de alma peregrina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque proviene de Fraile Muerto y el candombe llegó de joven a su vida, la vedette Cecilia Lalinde disfruta de su mejor momento carnavalero. Salió en Llamadas con Yambo Kenia y acaba de volver de cinco meses de danza y tambor en Suecia al integrarse la comparsa La Peregrina. La agrupación, fundada por uruguayos en Estocolmo, muestra el candombe por todo Europa. Lalinde volverá a mediados de año para participar del carnaval de Berlín. “Al público europeo le encanta el candombe o algunos se tapan los oídos porque no están acostumbrados a tanto ruido”, asegura. La vedette también opina sobre la polémica participación de Andy Vila en las Llamadas: “Me parece bien que se integren figuras al candombe y que le den mayor difusión”.

-Desfilaste en Llamadas con Yambo Kenia, ¿cuál dirías que fue para ti el diferencial en este desfile?

-Me encantó. Siempre digo que la última es mi mejor llamada. Año a año, voy madurando y disfrutando otras cosas. El ambiente de Yambo es muy bueno y al haberse suspendido el viernes por lluvia, pude ver a muchas comparsas colegas el sábado. Además, acompañamos el sábado a la última comparsa invitada. Nos divertimos mucho.



-¿Cuál es tu opinión sobre la tan comentada participación de Andy Vila en las Llamadas con Tronar de Tambores?



-Me parece positivo que inviten a cualquier figura del medio. No lo veo como una falta de respeto. Al contrario: se integra al candombe a gente que no tiene nada que ver con el género y eso hace que el candombe llegue a otras personas y gane en difusión.



-Pero se le criticó por no bailar bien...



-Al ser una figura y no una vedette o bailarina, es obvio que no sabe bailar. Ella fue a participar como invitada de una fiesta. No fue más que eso. Me parece que le estamos dando mucha trascendencia y se desluce la participación de otras vedettes en Tronar o la cuerda de tambores que explotaba.



-Venís de un año en el que desfilaste en La Peregrina, la comparsa con base en Suecia...



-Sí, estuve cinco meses con La peregrina, que es la comparsa de uruguayos - suecos. Es la única comparsa que invitan a los consejos consultivos de Europa. Fuimos a Copenhague a un festival y otras ciudades. Fue una experiencia maravillosa



-¿Cómo nació el contacto con ellos?



-Por redes sociales. Me escribió Horacio Galeano, contándome de una comparsa en Suecia. Al principio no lo tomé en serio. Pensé que era un atrevido que me escribía con otros fines. ¿Una comparsa en Suecia? Andá. Yo no le respondí. Se ve que se dio cuenta y me dijo: “Si querés referencias nuestras, preguntale a Nadia Valverde”, que había estado con ellos como vedette. Ella me habló maravillas y me puse en contacto enseguida.



-¿Cómo definirías el candombe de La Peregrina?



-Yo he estado en varias comparsas, en C1080, en Generación Lubola... pero si me siento de una comparsa, es de La peregrina. Ellos aman el candombe. Es su pequeño Uruguay allá y lo cuidan. La sociedad sueca es cerrada, es difícil integrarse y tener una vida social fuera de lo laboral. La Peregrina integra a todo el mundo. Aman el candombe y son unos crack tocando.



-¿Y qué dicen los suecos del candombe?



-Se hacen festivales a las que van diferentes agrupaciones. Van grupos de samba pero hacen unas cosas que nada que ver. Después pasamos nosotros. Hay gente a la que le encanta y otros se tapan los oídos. Es mucho ruido el de una comparsa de tambores y la gente no está acostumbrada. Ni los autos o camiones hacen ruido allá.



-¿Qué proyecto tienes?



-Ahora salió la idea de ir a Berlín, que es el carnaval más largo de Europa. Voy a ir. Será el 7, 8 y 9 de junio. Amo La peregrina. Soy una más. Me hice amigas de unas chicas chilenas que integra la comparsa y andamos para todos lados juntas. Me enseñan las cosas de Suecia.



-¿Pensaste en irte a vivir?



-No es tan fácil radicarse, conseguir un empleo. Aquí estoy bien, trabajo como crupier en Enjoy Punta del Este. Vivo allá y tengo la flexibilidad como para cumplir esos sueños candomberos.