Cecilia Comunales, la reina sin ring: "Es muy difícil el boxeo femenino en Uruguay"

—¿Hoy estás dedicada a la docencia de boxeo?



—Sí, básicamente sí. Estoy dando clases en cuatro lugares. Tengo muchos grupos, en su mayoría mixtos. Al principio, arranqué solo con mujeres porque me sentía más segura. Después empecé a incorporar a hombres y la integración ha sido buenísima. Al mismo tiempo, el otro día incursioné en la “promoción” al presentar a un chico, que proviene de las clases, en una velada amateur.

—¿Cuándo fue tu última pelea?



—Hace tres años. Sigo entrenando y lo estoy haciendo con Matías Morales, pero ponerme a punto para una pelea implicaría dejar de trabajar. No me da el tiempo. Tendría que entrenar dos veces por día y tener los descansos apropiados, lo que no podría hacer porque vivo sola en Montevideo y me tengo que solventar. Las ganas de volver a pelear están intactas pero en este momento me resulta imposible hacer las dos cosas.

—¿Te resulta más cuesta arriba por ser mujer?



—Sí. El boxeo femenino es menos pago que el de hombres, lo que complica las cosas. No tengo promotor tampoco luego de que me separé de mi marido, quien trabajaba con mi promotor anterior. Si bien la relación terminó en buenos términos, lo mejor era abrirnos un poco.

—¿Lo producido por una pelea no te da para vivir?



—No. Depende de la frecuencia pero por lo general, se pelea 1 o 2 veces por año. En cuanto a los ingresos, depende de si la pelea es por un título o no, pero como mucho te llegan a pagar 20.000 o 30.000 pesos, lo que no da, obviamente. Así que, con pena y extrañando mucho, por ahora no puedo volver al ring. Tengo 31 años y siento que puedo dar más. Lamentablemente, hoy es inviable el boxeo femenino en Uruguay. A Chris (Namús) también se le está haciendo muy difícil pelear. Es una lastima porque creo que hay deportistas. Además de Chris y yo, hay otras chicas pero se hace imposible. Si se pudiera lo haría.

—¿No has tenido apoyo de sponsors o del Estado?



—Nunca tuve ni nunca pedí. Cuando entrenaba para pelear, lo hacía por el apoyo de mi promotor. Con él trabajaba de forma excelente. Ahora necesitaría otro, pero no abundan en Uruguay.

—Vivías y entrenabas en Buenos Aires, ¿no tuviste la oportunidad de seguir la carrera en el extranjero?



—Tuve propuestas para ir a Colombia, Argentina o Panamá. Estuve sola algunos meses en Buenos Aires pero me vine. Acá tengo a mi familia y Uruguay es un país más acogedor. Allá es más difícil.

—¿Cómo te definirías como docente?



—Doy mis clases con intensidad. A morir. Preparo las clases como a mí me gustaría tomarlas. Tengo alumnos y alumnas de todas las edades, desde chicas de 14 a mujeres de 64 u hombres de 50 o más. Este año también completé el curso de instructora de pilates.

—Sos de Paysandú pero desde hace un tiempo estás instalada en Montevideo, ¿cómo ha sido la adaptación a la capital?



—Estoy en Montevideo desde hace dos años y medio. Me encanta Montevideo. Para mí que soy del Interior tiene su parte loca y la encuentra movida. Pero me gusta estar activa y por elijo quedarme. La mayor parte de mi familia está en Paysandú pero aquí tengo un hermano y una tía. Además, en los lugares donde trabajo, he trabado muy buenos vínculos. Estoy muy contenta.

—¿Te sentís segura en la ciudad?



—Sí. Nunca me ha pasado nada. Me muevo libremente para todos lados. Sobre todo en bicicleta. Gracias a Dios no me ha pasado nada. Sé que la inseguridad es algo palpable, pero no me ha tocado.

—¿Estado civil en este 2020 que acaba de comenzar?



—Estoy soltera...

—¿Motivos? ¿Sos exigente o no hay candidatos?



—No sé qué pasa con el amor. Algo tendré que cambiar... pero no tengo mucha suerte.

—¿Sos de salir de noche?



—No. El otro día salimos con unas amigas para despedir el año y a las 2:00 de la mañana me fui. Me estaba durmiendo.

—¿Aceptarías una cita por redes sociales?



—No. Por esa vía llegan mensajes pero no me parece un canal válido. Todo bien con las redes. Las tengo para difundir mi trabajo y también comparto cosas de mi vida, pero de ahí a emplearlo como un medio de citas, me parece que no. Mucho menos ahora que estoy separada recientemente.

—Participaste varias veces del Carnaval de Melo. ¿Te gustaría seguir desarrollando tu lado carnavalero?



—Sí, me encantaría. También fui parte de agrupaciones en Paysandú. Adoro el carnaval. Hay algo que tengo pendiente que sería salir en las Llamadas. Ahora no sé si estamos a tiempo porque falta muy poco, pero me encantaría. Recibo propuestas. Por supuesto que lo mío no sería competir, sino solo salir en el Desfile.

—Como hizo Andy Vila el año pasado, por ejemplo....



—Ahí está. Algo así me animo. Lo haría para divertirme. Soy consciente de que las vedettes se preparan mucho tiempo para el desfile. Conozco a algunas de ellas que veo en el gimnasio y realmente se lo toman con mucho profesionalismo.

Cecilia Comunales. Foto: Daniel Ayala.

—¿Cuáles son tus proyectos?



—Volver a pelear. No bajo los brazos. Si bien el título lo tuve que entregar porque no lo defendía, no descarto un regreso. Más a largo plazo, en el futuro me encantaría tener mi propio gimnasio. La inversión lo hace cuesta arriba en estos momentos, pero quién sabe si no se logra más adelante.



—A raíz de tu carrera en el deporte también han surgido oportunidades como modelo, ¿te gusta ese perfil?



—Me encanta. Hace poco fui parte de un videoclip de Julieta Venchi. Con frecuencia me surgen producciones de fotos. No soy modelo pero voy aprendiendo y me gusta posar para la cámara.