Tras casos no resueltos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La primera temporada de Unforgotten (Film&Arts, lunes, 22 horas) arranca con el descubrimiento de los restos mortales de un joven desaparecido 39 años atrás. Sus huesos son hallados bajo una casa recién demolida, punto de partida de una investigación que desenterrará recuerdos que sus protagonistas habían intentado olvidar. Solo cuatro sospechosos siguen aún con vida.



En esta situación juegan un papel clave los familiares de los sospechosos, cónyuges e hijos que han vivido respetando a una persona cuyo pasado esconde secretos oscuros. Sin olvidarse del equipo de policías que investiga, el peso narrativo de Unforgotten recae en cómo afecta a los sospechosos y sus familias la salida a la luz de estos secretos inconfesables.



Tal el primer caso que deberán resolver Cassie Stuart (Nicola Walker) y Sunny Khan (Sanjee Bhaskar), los protagonistas de este policial muy elogiado. El elenco de secundarios incluye grandes nombres de la televisión británica, como sir Tom Courtenay (The Loneliness of the Long Distance Runner, Doctor Zhivago, The Dresser), Gemma Jones (Sense and Sensibility, Bridget Jones’s Diary, Marvellous) o Mark Bonnar (Shetland, Line of Duty), por nombrar algunos.



La inteligencia a la hora de diseñar la historia -un caso por temporada, a la manera de las antologías- cuyo artífice es el escritor británico Chris Lang, y los verídicos métodos empleados en la investigación, alejan a esta historia de otras más inverosímiles para mostrar el día a día de un equipo policial real.



Además, la complejidad de la serie va más allá del diseño de su estructura, ya que profundiza en unos conflictos alejados de todo maniqueísmo en los que el espectador debe reflexionar sobre la delgada línea que separa el bien del mal.



Unforgotten es un drama criminal hecho a medida para todos los amantes del género y más aún para los fanáticos de las producciones británicas.



La serie se compone de cuatro temporadas, de las que ya se han emitido tres de seis episodios cada una. Este policial ha ganado dos premios: el BAFTA a Actor de Reparto para Tom Courtenay y el BAFTA escocés a Mejor Actor para Mark Bonnar.



Primer capítulo.

Cassie Stuart y Sunny Khan comienzan la investigación tras el hallazgo de un esqueleto debajo de una casa demolida. Se trata de Jimmy Sullivan, un joven desaparecido desde 1976.



Los policías inician la búsqueda de su asesino investigando los nombres que aparecen en un diario que Jimmy tenía. El nombre “Frankie C” se identifica como Sir Phillip Cross, un zar recientemente designado por el gobierno que, sin embargo, niega haber conocido al fallecido. “Beth” se revela como Lizzie Wilton, que vive en Croydon y que también niega conocerlo, pero que está claro que era una mujer muy diferente en los años 70, antes de su actual matrimonio.