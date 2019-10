Carolina Villalba: "Creo en Luis (Lacalle Pou) por convicción"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo comenzó tu vinculación con el Partido Nacional?



-No soy una persona de formación política. Mi familia tiene orígenes blancos, sobre todo por lado de mis abuelos maternos. Son de Santa Clara del Olimar, por lo que nacieron y crecieron en torno a las historias de Aparicio Saravia. Mi abuelo era un típico militante blanco. Él salía a la calle a convencer a cada vecino. Eso forma parte de mi infancia. Pero luego crecí, me dediqué a estudiar y era una persona cuya vida transcurría completamente por fuera de la política.



-¿Qué pasó después para que hoy estés tan involucrada?



-Conocí a Luis (Lacalle Pou). Yo tenía un espacio en Día a día (VTV) y lo entrevisté porque abordamos la temática de la fertilización asistida, que es uno de los temas que más ha trabajado Luis, incluso por su historia personal y familiar que ha contado muchas veces. A partir de ahí quedamos en contacto y él me sugirió que me acercara e incluso me derivó con Martín Lema. Yo le dije que de política no sabía nada, pero él insistió: “Queremos gente joven con otras visiones”. Así fue el comienzo.



-Luego te sumaste a los equipos técnicos...



-Sí. Después de reunirme varias veces con Martín Lema, me fui dando cuenta de que había muchas cosas que podía aportar, en especial en mi área vinculada a la salud sexual y reproductiva. Cuando surgieron los equipos técnicos, me invitaron. Primero opté por el área social y en el último tiempo me cambié a salud. Me siento más capacitada y más útil para esa área.

Carolina Villalba.

-¿Qué propuestas de ustedes están en el programa?



-Específicamente, con cuatro colegas elaboramos el Plan de salud sexual y reproductiva que está recogido en el programa de Luis. Implica avances en la reproducción asistida y define los roles del Ministerio de Salud Pública en ese aspecto y en lo asistencial. Si alguien tiene un problema vinculado a la sexualidad, es también un problema de salud, lo que no siempre está bien atendido por el sistema. Los prestadores tienen que tener los especialistas y los fármacos adecuados para atender esa problemática.



-¿Por qué crees que debe ganar Lacalle Pou?



-Tenemos buena intención y un buen plan. Estamos haciendo las cosas con cariño. Ojalá la gente elija nuestro proyecto. No nos gusta criticar a los demás y estamos trabajando hace mucho.



-Y sobre el candidato, ¿cuál es la su principal virtud?



-Es el mismo Luis que yo conocí hace ocho años. Es abierto, sincero. Te atiende siempre que puede. Tiene una gran memoria. Se acuerda de los nombres de todo el mundo. Como persona lo aprecio mucho. En este tiempo aprendí a conocerlo y a admirarlo. No se trata de un fanatismos porque yo soy una persona nada fanática en ningún aspecto de mi vida. Soy una persona de ciencia y muy racional. Cuando creo en algo, no es por fanatismo, sino por convicción.



-¿Cuál es tu sentimiento cuando lo critican, por ejemplo por donde vive?



-A todos los que lo critican, yo los invito a que realmente lo conozcan. Y una vez que lo conozcan personalmente, aunque sea por escucharlo unos minutos en un acto, que me digan algo malo de él. No he conocido a nadie que me hable mal de él después de conocerlo.



-Falta poco más de una semana para las elecciones, ¿cuál es tu pronóstico?



-Los pronósticos son difíciles. Espero que la gente nos dé la oportunidad.



-¿Crees que se juegan dos modelos de país?



-No sé. Hay cosas que no dependen de Uruguay porque estamos insertos en un mundo muy globalizado. Tengo fe en que vamos a poder tener un futuro mejor y creo en la alternancia en el poder. Ningún cambio va a ser radical. No se trata de tener miedo al cambio. Los uruguayos siempre cambiamos; hubo varias etapas y todas las atravesamos con armonía. Ahora estoy viendo en esta última etapa de la campaña mucho enfrentamiento y eso no está bueno. No creo que sea provechoso para ninguna de las partes. Yo quiero quedarme en mi país porque lo amo. No tengo hijos, pero sí quiero que mis sobrinas se queden. No quiero que mi país se deteriore más.



-¿Lo ves deteriorado?



-Sí. Hay otros que creen que estamos bien y nos estamos desarrollando, pero también hay cosas constatadas, con cifras y demás. Acá no se trata de opiniones. El que lo quiere ver, puede verlo. Lo mismo que el plan de Luis. Cuando se dice que “no hay propuestas”, invito a la gente a que entre a la página web y veo todas las propuestas.



-¿Te ha perjudicado tu identificación política para tu rol como productora y protagonista de espectáculos de teatro?



-Puedo tener algunas sospechas, pero no me gusta decir algo sin pruebas. El otro día compartí un mensaje de una persona que incitaba a que no me fueran a ver por “ser blanca”. Era un persona que se identificaba con el Frente Amplio. Me pareció una cosa aberrante. Si alguien del Partido Nacional hiciera algo así, me chocaría también.



-¿Cómo estás viviendo el tramo final de la campaña?



-Contenta. Estoy militando en la lista 33 de Canelones, que es donde vivo. Aporté un local en Parque del Plata y andamos con mi marido por todos lados colgando carteles. Me parece importante apoyar a Luis en esa zona. Cada vez que podemos, además, vamos a los actos. Me encanta ir porque es familia, es reencontrarnos todos los que estamos trabajando hace tiempo con él.



-¿Cuál va a ser tu rol el día de las elecciones?



-En las internas fui delegada y ahora seguramente lo repita. Me emociona la jornada electoral, más allá de la cantidad de horas. Me genera una gran satisfacción, no por el lado del fanatismo, sino por convicción, por hacer algo que considero, profundamente, que está bien.