Dos con candidaturas y una de Neeson

Hace nueve meses que la hija de Mildred fue violada y asesinada, y no hay nadie detenido. Tampoco sospechosos, nada. Angustiada y desesperada, esta madre divorciada de un golpeador resuelve usar tres carteles para avisos en la vía pública, de una carretera poco transitada, para reclamarle a la policía del pueblo de Ebbing por su inoperancia. Los anuncios van dirigidos con nombre y apellido al encargado de la fuerza, el comisario Willoughby, quizás el más noble de los uniformados del lugar que, para colmo de males, tiene cáncer y se está por morir (imposible odiarlo). La historia da pie para que desfile una galería de personajes muy típicos del sur de los Estados Unidos, retratados con mucho humor negro. Porque, si bien lo que se cuenta es un drama, Martin McDonagh (director y guionista) lo encara desde el sarcasmo, con apuntes que habilitan la risa aunque lo que se esté relatando sea muy doloroso. En ese tono, la elección de Frances McDormand como protagonista no pudo ser mejor. La actriz sabe como encarnar esos personajes que de tan antipáticos o malhumorados, se hacen querer y se ganan pronto la simpatía del espectador. Máxime si saben insultar o desafiar como en este caso. Otra gran elección fue la de Sam Rockwell como el detestable policía, racista, bueno para nada y controlado por su madre, que enfrenta a Mildred. Ambos intérpretes tienen muy bien ganados sus Globo de Oro y SAG (Actriz y Actor de Reparto), y van por el Oscar (con Harrelson). También triunfaron película y guión (Globo de Oro). McDormand y el tono del film hacen acordar mucho a los hermanos Coen, con el toque de comedia algo más controlado. Uno de los tantos atractivos de una historia en la que el peso mayor lo llevan sus peculiares personajes. Favorita y pico para quedarse con el Oscar a Mejor Film; bien ganado lo tendría.

Título original: Three billboards outside Ebbing, Missouri | Director: Martin McDonagh | Elenco: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Peter Dinklage, John Hawkes | Género: Drama/Thriller | Origen: Reino Unido | Duración: 112' | ****

Todo el dinero del mundo.

Cuenta la historia real del secuestro de Jean Paul Getty III, nieto del hombre más rico del mundo gracias al petróleo, más preocupado por su fortuna que por su familia. La película tiene varios atractivos. Por un lado, está dirigida por el experiente Ridley Scott (nominado al Globo de Oro), quien consigue un policial muy propio de la época a la que se remite, los años 70. Por otro, un elenco de gente de peso donde la siempre efectiva Michelle Williams compone otro creíble personaje para aspirar a premios (fue candidata al Globo de Oro). Y en tercer lugar, la curiosidad de ver al personaje que comenzó representando Kevin Spacey (el abuelo multimillonario) y que por razones ya conocidas terminó en manos de Plummer (también nominado al Globo). Dura más de dos horas pero nunca cansa porque está muy bien contado y es un relato atrapante, más si no se conoce la historia.



Título original: All the money in the world | Director: Ridley Scott | Elenco: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Romain Duris, Charlie Plummer | Género: Drama/Thriller | Origen: Estados Unidos| Duración: 132' | ****

El pasajero.

Ya hace tiempo que la gente dice "voy a ver una de Liam Neeson". No importa de qué trate, se sabe que será una de acción con toques de thriller y que estaremos dispuestos a aceptar que, a pesar de sus más de 60 años, puede hacer cosas de un hombre de 30 o de 40. En este caso vuelve a ser un ex policía eso justifica su destreza física- que hace diez años vende seguros y va a su oficina en el mismo tren. Pero lo despiden por ajustes económicos y ese mismo día se encuentra con una extraña propuesta que le puede reportar 100 mil dólares y que debe resolver en ese tren con sus pasajeros. Entre ser honesto o asegurar la Universidad de su hijo se debatirá este hombre contrarreloj, en una historia sin mucho pie ni cabeza pero que entretiene si aceptamos de entrada que estamos "viendo una de Liam Neeson".

Título original: The Commuter | Director: Jaume Collet-Serra | Elenco: Liam Neeson, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Sam Neill, Jonathan Banks | Género: Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 105' | ***