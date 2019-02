¿La candidatura de Sanguinetti le hace bien al Partido Colorado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Washington Abdala - abogado



Si la presencia del Dr. Sanguinetti reavivó un fuego, generó un ánimo de entusiasmo y ambientó una competencia intensa, quiere decir que su aporte de por sí es positivo. Todo lo que genere atracción para el ciudadano en momentos donde la política parece tener dificultades para convocar a la gente me parece muy positivo. El hecho de que Sanguinetti haga un aporte de esa naturaleza y que los colorados vayan a tener una interna intensa siendo un partido que no está en la preferencia de la gente debe ser visto con mucho respeto. También debe respetarse el valor de un retador como Talvi, y lo mismo a Amorín Batlle con su experiencia.



Diego Delgrossi - Actor



Todo lo que suma, sirve. Y si esa suma la aporta un periodista que fue edil, diputado, senador, ministro y dos veces presidente... pues ¡bingo! Le hace bien a la política contemporánea uruguaya, no solo al Partido Colorado, ya que con Sanguinetti se ha elevado el nivel de discusión y de debate político. Para un batllista que sepa un poco de historia, que esté Sanguinetti es como si volviera Wilson para el Partido Nacional o Seregni para el Frente Amplio. Sanguinetti es de esa camada de políticos que ya no hay; formado en la escuela del diario “El Día” y la cátedra de don Luis Batlle Berres. Y volviendo a la pregunta inicial, desde que se maneja su nombre como candidato, el partido escaló del 8 % a casi el 16 %. Junto con Talvi son muy buenas opciones.



Ana Laura Román - Periodista



Es admirable que Sanguinetti haya tomado la posta y se ponga el Partido al hombro. La edad no es un impedimento para hacerlo, al contrario, no hay nadie como él para saber lo que necesita el país porque fue un gran presidente en dos oportunidades. Igualmente lamento la partida de Pedro Bordaberry, que hizo y sigue haciendo mucho por el partido. Por otro lado, Talvi puede ser parte de la renovación pero le faltan muchos kilómetros por recorrer.



Andrés Ojeda - Abogado



Sanguinetti es la razón por la que me metí en política y tengo el orgullo de acompañarlo hace más de 15 años. Pienso que es lo mejor que le ha pasado a la política uruguaya en los últimos tiempos. Y éste es el retorno de un “clase A”, un político consagrado a nivel internacional. Esta vez parece que tenemos la suerte de tenerlo en la cancha para la elección. Sin dudas es la persona que puede liderar los cambios que el país necesita. Tiene una experiencia exitosa en el gobierno, y está muy bien rodeado de cuadros técnicos y de política territorial. Hoy es una clara alternativa de gobierno, y es la llave para que la oposición actual llegue a gobernar.