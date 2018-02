Una candidata al Oscar y dos comedias

En 1971, llegó a manos de The New York Times una serie de archivos secretos en los que el Pentágono, durante años, reseñó lo inviable que era la Guerra de Vietnam para los Estados Unidos. Abarcaban distintas administraciones: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon. Ni bien el diario empezó a publicar esta bomba, el gobierno consiguió frenarlo con una orden de la Corte. Ahí entró en escena The Washington Post, hasta entonces un pequeño diario local y familiar en problemas económicos y a punto de entrar a la Bolsa para salvar su situación. Lo que cuenta con gran claridad y precisión la película de Spielberg son esas horas de toma de decisiones de si publicar o no el material, que también llega a manos de este periódico. Y en eso son claves dos figuras: la actual dueña del diario y su editor jefe. La primera, una mujer de su época que heredó una empresa por accidente, al suicidarse su marido. Meryl Streep se gana con total autoridad una vez más una nominación al Oscar al interpretar a una mujer que parece insegura, que navega entre la lealtad a los amigos o ser fiel al legado de su padre, y que además debe imponerse en un mundo de hombres. Tom Hanks también está muy bien como ese director que lo único que quiere es defender la libertad de prensa publicando. "La prensa no está para servir a los gobernantes, sino a los gobernados", será una de las tantas frases que se escucharán en defensa de una libertad tan necesaria para la democracia pero que, Steven Spielberg lo sabe –y así lo expone-, también está sujeta a muchos otros intereses. Un film que disfrutarán mucho los periodistas, pero que todos deberían ver para comprobar lo complicado que puede ser lidiar con el poder. Y no solo en tiempos de guerra.

Título original: The Post | Director: Steven Spielberg | Elenco: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Sarah Paulson, Matthew Rhys, Alison Brie | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 116' | ****

Victoria y el sexo.

La vida de Victoria es un caos. Es abogada, divorciada, tiene dos hijas chicas y su niñero acaba de renunciar. Para colmo, su marido quiere publicar un libro con su historia en la que revela información confidencial de sus casos y un amigo insiste para que lo defienda de las acusaciones de su pareja, entre ellas que intentó matarla. Victoria tiene además una relación complicada con el sexo. Todo eso es expuesto en la primera parte del film de una manera poco atractiva, sin el humor que hubiera demandado para que el espectador no empiece a moverse en su asiento. Cuando un joven ex cliente, que se ofrece ser el asistente de la abogada, empieza a ganar protagonismo, la cosa se torna un poco más atractiva. Igual le falta algo para ser convincente, al menos como la comedia que pretendió ser.

Título original: Victoria | Directora: Justine Triet | Elenco: Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, Laurent Poitrenaux, Laure Calamy | Género: Comedia/Drama | Origen: Francia | Duración: 90' | **

El Nuevísimo Testamento.

Dios es un hombre malhumorado y despótico que tiene sometidas a su esposa, que casi no habla, y a su pequeña hija de 10 años, que nunca salió del apartamento de Bruselas en el que viven. Esta última decide rebelarse y escapar, pero antes hace una maldad: informa a todo el mundo la fecha de su muerte, lo cual obviamente quita mucha trascendencia a su padre. Además, va en busca de seis apóstoles para escribir con ellos su propio Testamento. Una sátira con muchos apuntes religiosos que avanza con la historia de cada apóstol, a cual más loca o estrafalaria y con su pertinente mensaje. Hay momentos más graciosos que otros, pero en general nunca se pierde el ritmo y el interés. Disfrutable para todos si no se pierde de vista que esto es humor.

Título original: Le Tout Nouveau Testament | Director: Jaco Van Dormael | Elenco: Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Pili Groyne, Serge Larivière y Catherine Deneuve | Género: Comedia | Origen: Bélgica/ Francia | Duración: 115' | ***