Candelaria Tinelli: "Canto para que la gente no piense que soy solo una chica tatuada"

No es una temporada más en Punta del Este para Candelaria Tinelli. Este verano, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino ofrece sus primeras presentaciones como cantante. “Me pone muy nerviosa”, confesó la llamativa morocha a Sábado Show. La diseñadora y artista fue una de las más divertidas de la fiesta Absolut Sommerland, donde asistió acompañada por su hermano Francisco. No obstante, advirtió allí que sus días en Uruguay son “muy tranquilos”. “No soy salidora”, detalló. También habló sobre su enojo con la pirotecnia en la costa uruguaya, la separación del actor Franco Masini y su hartazgo con las notas que hablan sobre sus tatuajes. “No quiero que la gente se quede con la imagen de que sólo soy una persona que se cambia de look”, puntualizó.

—¿Cómo son tus días en Punta del Este?

—Son días muy tranquilos en mi casa con la familia. No soy muy salidora, prefiero disfrutar de mis perros, mi familia y encontrarme con amigas.

—También estás realizando tus primeros shows como cantante para el público con actuaciones en Casapueblo y Ovo Beach, ¿cómo los vivís?

—No quiero ni pensar. Eso me pone muy nerviosa, pero es algo hermoso. Me divierto, la paso bien y me sirve para mostrar un poco de lo que hago. La gente capaz que piensa que no trabajo y que todo lo hace mi padre. Yo quiero demostrar que mi carrera la hice yo sola. Tengo ganas de mostrar lo que me pasa internamente.

—¿Cuándo surgió intención de dar inicio a una carrera como cantante?, ¿siempre tuviste ese interés?

—Es algo que viene de siempre. Hace varios años que hago canto, aunque me da bastante vergüenza exponerlo. Creo que llegó el momento, ya estoy grande.

—¿La vergüenza tiene que ver con lo que comentabas de que hay gente que puede pensar que todo se lo debés a tu padre?

—No, yo soy muy tímida. Capaz que la gente en las redes ve otras cosas de mí a lo que soy realmente, porque una en las redes muestra un personaje. La idea del canto es justamente mostrar lo que soy de verdad. Eso es lo que me da vergüenza, es como decir: "acá estoy yo desnuda mostrando lo que hago".

—Cantar en la apertura de Showmatch en 2016, ¿fue un quiebre para vencer el miedo a mostrarte?

—Eso fue rarísimo. Estaba temblando porque tenía mucho miedo. Sin embargo, estuvo buenísimo porque cuanto más miedo uno tiene, más hay que enfrentarlo para poder superarlo de una.

—¿Volverías a cantar en Showmatch?

—Sí, creo que sí.

—En estos días se te ve con un color de pelo más claro. ¿A qué responde ese cambio permanente en tu imagen?

—¡Basta de hacer notas sobre eso! Yo me cambio el pelo todo el tiempo, soy muy camaleónica. Soy una persona normal a la que le gusta cambiar en muchas cosas. Me cansa a veces ver notas sobre el flequillo que me hice o lo que sea. No quiero que la gente se quede con la imagen de que solamente soy una persona que se cambia de look o se tatúa. Por eso es que hago lo del canto: para mostrar quién soy.

—¿Te enoja el tratamiento que hace la prensa sobre tus tatuajes, por ejemplo?

—Cero. Estoy más tranquila y comprendí un montón de cosas en este tiempo. De chica era más de enojarme pero ahora no.

—A veces en las redes saltás a contestar cuando alguien te ofende…

—Sí, si tengo un mal día puedo contestar pero nunca llego a la agresión. Antes me estresaba mucho y me ponía mal, ahora estoy más de un lado de amor. Cada uno puede opinar lo que quiera y está todo bien. Para mí es lo mismo. Lo tomo como un halago porque si escriben es porque me prestan atención.

—¿Para este año tenés previsto realizarte otro diseño?

—Eso es muy relativo. Tengo el proyecto de unificar todo el cuerpo. Pero estoy muy relajada. Tiene que ver con lo anímico y las ganas del momento.

—¿El interés por los tatuajes lo adquiriste de tu padre?

—No, yo estoy mucho más metida en el ambiente de los tatuajes que papá. Mi viejo lo hizo con un artista muy bueno pero yo lo hago con otro. No tiene nada que ver.

—En las redes te expresaste contraria a la cantidad de pirotecnia utilizada en Uruguay en las fiestas. ¿Se sentía mucho?

—Se sintió. Hubo alguien que tiró bastantes petardos cerca de donde estábamos nosotros. Después tuve que salir a aclarar porque hubo uruguayos que me atacaron después de hacer ese comentario, y yo amo Uruguay y su gente, que es muy cálida y hermosa. Cuando me quejé de los petardos no me refería a Uruguay porque seguramente eran argentinos los que estaban tirando. Lo que pido es que no lo hagan más. Yo todos los días estoy al tanto de perros que desaparecen o que se tragan un petardo y se mueren. Por ahí hay gente que piensa que eso es una boludés pero yo no. Sé que en Uruguay se está por prohibir y ojalá sea así. En Uruguay esas cosas funcionan muy bien y me gustaría que en Argentina sucediera lo mismo.

—¿Te gustaría tener tu propia fundación para ayudar mascotas en un futuro?

—Me encantaría. Pero me llevaría mucho tiempo que por ahora no lo tengo. De todos modos estoy como a diez manos ocupándome de muchos perros de distintos refugios. Soy madrina de varios perros, gatos y caballos. Eso no lo cuento tanto porque son cosas personales pero me hace muy bien. Y creo que puedo ayudar más por ese lado que teniendo mi fundación, que es algo muy difícil.

—¿Cómo lo viste a tu padre este año, que estuvo en el ojo de la tormenta por la situación del Grupo Indalo al que pertenece Ideas del Sur?

—Estuvo expuesto pero él sabe manejarlo todo bien. Es un tema que prefiero no tocar.

—¿Son temas sobre los que te interesás o te mantenés al margen?

—Me intereso. Somos muy unidos y hablamos de todo, lo apoyamos mucho. Pero es un tema personal de él con su laburo, entonces no está bueno hablar de eso. Yo prefiero hablar de mí.

—Trascendió en las últimas semanas que terminaste tu relación con Franco Masini, ¿cómo quedaron las cosas?

—Con Franco tengo la mejor. Terminamos porque él es más chico y buscamos diferentes cosas en la vida. No coincidíamos, pero es una gran persona y le deseo lo mejor.

—En Twitter hablaste de "mentira, hipocresía y caretaje" en referencia a él…

—Soy un poco impulsiva y puedo tirar algunos palos pero en el fondo a Franco lo quiero mucho. Está todo bien.

De fiesta en Punta del Este

Cande Tinelli se divirtió con su hermano Francisco y varios amigos en la fiesta de Absolut en José Ignacio. Fue la primera gran fiesta vip de la temporada, que reunió a figuras de la talla de Pampita y Gastón “El Gato Gaudio”.