Candela Ruggeri: "Estoy más enamorada que nunca"

Una de las máximas diosas de la nueva generación de modelos argentinas se encuentra disfrutando del día y la noche de Punta del Este. Cande Ruggeri, hija del exfutbolista Oscar Ruggeri, volvió a elegir al exclusivo balneario uruguayo para pasar sus vacaciones con amigos y su nuevo novio Nicolás Maccari.

“Punta es sinónimo de alegría, amigos, fiesta y pasarla bien todo el tiempo”, comentó a Sábado Show previo al show de Fuerza Bruta en Enjoy Punta del Este al que fue invitada. Indicó que suele visitar el balneario con amigos o familia.

En cuanto a los precios en Punta del Este, Cande advirtió que “son raros, están más altos que en Buenos Aires”. No obstante, sostuvo despreocupada que “como son pocos días, una ni se fija”.



Novio. La modelo blanqueó su nueva relación días atrás a través de las redes. El afortunado se llama Nicolás Maccari, un empresario vinculado al deporte y nieto del recordado actor Enzo Viena. La pareja disfruta sus primeras vacaciones juntos en Uruguay.

“Estoy de novia, muy enamorada y muy feliz”, reveló. La ex Bailando por un sueño explicó que la relación comenzó como amistad hasta que se convirtió en noviazgo. “Eso fue lo que me enamoró”, señaló.



¿Y cuál fue la opinión de Oscar “El Cabezón” Ruggeri sobre el noviazgo? El exfutbolista se ha hecho fama de ser un suegro difícil, aunque en este caso Cande asegura que su papá ya aprobó la relación: “Me felicitó porque no es futbolista ni del medio”, reveló.



Feminismo. Cande también se refirió a la ola de denuncias sobre acoso que surgió luego de que estallara el caso de Juan Darthés. “Me encanta que estemos unidas y que no nos escondamos más, que no sintamos vergüenza y nos defendamos una a la otra”, consideró.

La blonda expresó que nunca padeció situaciones de la gravedad de las denunciadas, pero que hay otras que se sufren incluso en la vida cotidiana. “Hay cosas que pasaron siempre. Te tocan la cola en el boliche y una antes pensaba que era normal, ahora ya no”, cerró.