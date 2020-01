Candela Ruggeri celebra el amor en Punta: "Me siento equilibrada y feliz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cómo estás pasando la temporada en Punta del Este?



—La estoy pasando muy bien y me quedo unos días más. Llegué para Año Nuevo con mi novio (Nicolás Maccari) y su familia, igual que el año pasado. Me acoplo a ellos y estuvimos saliendo bastante. En Buenos Aires muchas veces no podemos salir por trabajo, entonces aprovechamos en Punta. Acá estoy más relajada.

—La temporada pasada estabas presentando públicamente a tu novio, ¿cuál es el balance de este primer año de relación?



—Siento que estoy de toda la vida con él, aunque solo haya pasado un año. Todo se dio tan rápido, tan fácil, lindo y fluido que la relación avanzó muy bien. Es un vínculo sincero y transparente. Me siento feliz y equilibrada.

—¿Cómo se adaptó a tu familia?



—Yo estoy loca: se me ocurrió presentarlo en Navidad. Mi viejo (Óscar) puso a todos en dos filitas y lo hizo pasar por el medio para que le fueran pegando. ¡Pobrecito! Fue un horror lo que le hizo. Si después de eso siguió conmigo es porque va a estartodo bien.

—Antes solías venir con amigas a Punta del Este, ¿cambió mucho la rutina del verano al estar en pareja?



—Antes venía con amigas, y he venido con Lizardo (Ponce), que es muy amigo. La rutina es muy distinta. Ahora estoy más tranquila. Cuando uno está con amigos y quiere dormir, si el resto quiere salir uno termina saliendo. Con novio dan más ganas de quedarse acostada mirando una película.

—¿Aceptarías participar de Bailando por un Sueño junto a él?



—¡Noo! Ni en p… ¡Te corto en seco! Él no es del palo, no tiene nada que ver. Tiene su empresa. No lo expondría a eso. Me tiraron algo sobre eso y mi respuesta directamente fue que no. Lo quiero lo más alejado posible del medio.

—¿Qué opinás sobre la polémica medida del nuevo gobierno argentino del impuesto de un 30% al dólar?



—Me parece una locura, no está bueno para nadie. Yo ya tenía trabajo en Punta del Este así que tenía que venir sí o sí y lo pude combinar con vacaciones, pero está difícil. Vi mucha menos gente en Punta del Este y tengo amigos que este año no pudieron venir. Muchos prefirieron quedarse en Argentina. Hay que esperar…

—¿Con cuáles proyectos comenzás este año?



—Ya tengo programados desfiles en Mar del Plata y Pinamar. También voy a hacer “microteatro” por primera vez. Es un desafío muy lindo que voy a hacer Manu Viale, que es una amiga, y nos va a dirigir Agus Sullivan, que es un capo.