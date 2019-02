Una canadiense en Uruguay, una animada y una de Liam Neeson con humor negro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las rutas en febrero.

Una joven llega desde Canadá para visitar a su abuela, que vive en un pequeño pueblo del interior uruguayo, al que para llegar hay que esperar que un particular vaya para esos lados. Es febrero y hace mucho calor. Doña Magda recibe entre sorprendida y feliz la llegada de una nieta con la que tuvo bastante contacto en su niñez. Pero el tiempo ha pasado y es complicado entablar el vínculo con naturalidad. Máxime teniendo en cuenta que Magda no le perdona a su hijo –hoy fallecido- no haberla visitado nunca desde su partida. Y no puede evitar que ese enojo se mezcle en su relación con Sara, a la que ve como una joven despreocupada y poco responsable. Se trata del primer largometraje de Katherine Jercovik, una canadiense descendiente de latinoamericanos que se crió en parte en Uruguay. La paz y tranquilidad del pueblito uruguayo, donde claramente no pasa nada, le sirve a la realizadora para pintar un vínculo abuela-nieta en el que todo lleva su tiempo, desde los fríos silencios del encuentro inicial hasta los intercambios más fluidos y cariñosos que se dan conforme pasan los días. Para ello son fundamentales dos grandes actuaciones, la de la canadiense Arlen Aguayo-Stewart –que habla muy bien español- y la de la uruguaya Gloria Demassi. Son las protagonistas indiscutidas de una historia sencilla, melancólica, cargada de cosas no dichas que explican mucho y que es necesario ir descifrando. Eso sí, sin prisa, con tiempos que parecen muertos y situaciones que parecen no ir a ningún lado, pero a la larga explican mucho. Belleza en la fotografía para retratar una forma de vida muy típica de ciertos lugares del interior uruguayo y que es escenario perfecto para desentrañar los estados de ánimos y sentimientos de las protagonistas. Para ver sin urgencias.

Título original: Les routes en février | Directora: Katherine Jerkovic | Elenco: Arlen Aguayo-Stewart, Gloria Demassi, Mathias Perdigón, Cecilia Baranda, Rafael Soliwoda | Género: Drama | Origen: Canadá/Uruguay | Duración: 84’ | ***

El Príncipe Encantador.

El Príncipe Encantador es el mismo que despertó a la Bella Durmiente con un beso, le colocó el zapatito a Cenicienta y sacó a Blancanieves de su sueño envenenado. Es que el joven es víctima de un hechizo que lo vuelve irresistible para todas las mujeres y que, al cumplir 21 años, hará que al amor desaparezca del mundo… salvo que Encantador encuentre el amor verdadero. La premisa se muestra ideal para dar pie a muchos chistes que tienen que ver con los tradicionales cuentos de hadas, pero resulta fallida. Salvo contados gags y bromas que comprenderán más que nada los adultos, luego cae en una simpleza que la torna bastante aburrida y previsible. Tiene lindas canciones (en idioma original), pero con eso no alcanza para convertirla en un buen plan familiar.

Título original: Charming | Director: Ross Venokur | Guión: Ross Venokur | Género: Animación/ Comedia | Origen: Canadá | Duración: 85’ | **

Venganza.

Declarado Ciudadano del Año del pueblo y centro de ski en el que se ocupa de despejar la nieve de los caminos, a Nels le cambia la vida cuando le matan a su hijo por un asunto de tráfico de drogas. Motivo suficiente para que inicie la venganza, título en español del film, aunque le quedaría mucho mejor el “fría persecución” del original. Se trata de una remake de una película noruega protagonizada por Stellan Skarsgård y hay que aclarar desde el vamos que está hecha en tono de parodia. Liam Neeson mantiene su ya instaurado personaje de vengador que todo lo puede, pero en un escenario plagado de humor negro, sátira y situaciones alocadas. Dentro de ese contexto, la cosa funciona, con personajes en los que se mezclan mafiosos, indios y policías aburridos. Eso sí, Neeson se mantiene serio y sale indemne de un reto que habría podido salirle mal.

Título original: Cold pursuit | Director: Hans Petter Moland | Elenco: Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Julia Jones, William Forsythe, Elysia Rotaru, Tom Bateman | Género: Acción/Thriller | Origen: Reino Unido | Duración: 118’ | ***