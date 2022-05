Campi: "Mi familia tiene pasión por Uruguay, es mi segunda casa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es uno de los comediantes más exitosos de Argentina. Durante la noche de los premios Martín Fierro, Martín “Campi” Campilongo se consagró también como uno de los grandes ganadores de la gala al llevarse la estatuilla por su participación en Flor de Equipo (Telefé). El humorista que trascendió fronteras de la mano de éxitos como Tu Cara Me Suena, Noticampi, Videomatch o Sin Codificar venció en su categoría a figuras de la talla de Roberto Moldavsky (Trato Hecho) y Patricio Muzzio (La Peña de Morfi).

Pese a tener múltiples reconocimientos en televisión, Campi lamenta no recibir un destaque similar en la industria del teatro, donde trabaja desde hace 30 años. Sobre esta decepción y sobre sus años viviendo en Uruguay, habla Campi justo después de hacerse una nueva estatuilla por hacer reír a través de la pantalla.

-¿Qué te pasó cuando recibiste el Premio Martín Fierro como Mejor Labor Humorística por tu trabajo en Flor de Equipo (Telefé)?



-La verdad es que me lo esperaba. Sabía que el año pasado había hecho un muy buen laburo y estaba confiado. Sentía que me lo merecía.



-¿Le das importancia a reconocimientos de este estilo?



-Sí, claro. En teatro, por ejemplo, nunca me premiaron y eso me enoja de una forma que no te puedo explicar. Hace 25 años que hago televisión y 30 que hago teatro, y sin embargo en teatro nunca me lo dieron. El teatro es mi palo y es donde pude hacer de todo, entonces me molesta que ahí no me reconozcan.



-¿Te sorprendió algún mensaje para felicitarte después de recibir el premio?



-De Uruguay me escribieron mis amigos Seba Almada y Álvaro Navia. También me escribió Gonzalo Valenzuela de Chile. Tengo mensajes de muchísima gente que uno quiere, todavía no los terminé de leer.



-¿Cómo es para un humorista tener que condensar su talento en espacios dentro de programas de actualidad y no en ciclos estrictamente humorísticos como había antes?



-Hay que saber adaptarse. Ya no existen programas específicos de humor, así que hay que saber meterlo en magazines. Hoy el humor son como grageas que están en distintos programas desparramadas por toda la programación, y no es algo que está condensado en un mismo programa. Hasta los noticieros tienen cosas de humor.



-¿Fue más difícil hacer reír durante los años de pandemia?



-Yo creo que no porque la gente lo agradece mucho más. En un momento feo el humor es más necesario, y es lo que yo sé hacer. Por ahí lo que varía son los límites y el lenguaje que se usa en un momento así, pero el humor es necesario y obligatorio para sanear un poco todo lo que nos pasa. Fue fundamental para descomprimir un momento tenso y la gente lo agradece mucho. Fue una época espantosa. Yo perdí a mis viejos durante la pandemia.



-¿Cómo viviste el proceso de la reactivación del teatro después de los meses de cuarentena?



-Eso para mí fue bárbaro. Hace más de un año que estamos con Los Bonobos en el teatro Lola Membrives. Viene muchísimo público de Uruguay y a mí me da mucha alegría. Hace unos días hubo gente del público que llevó la bandera y la sacó en el saludo final. Estuvo buenísimo.



-Vos tenés un vínculo muy especial con Uruguay.



-Sí, es como mi segunda casa. Yo fui a Montevideo cuando tenía 20 años por la función de teatro de una amiga, me enamoré de la ciudad y me quedé a vivir dos años. Me acuerdo que yo hasta ese momento vivía con mi vieja, así que la llamé y le dije “no vuelvo, me enamoré de Montevideo”. Vivía en Guayabo y Roxlo.



-¿Qué recordás de aquella época?



-Tengo los mejores recuerdos, fue una época recontrafeliz de mi vida. No puedo recordarla sin una sonrisa en la cara. Después salí con (Horacio) Rubino en Momosapiens. Seguimos muy relacionados con Uruguay porque la toda la familia de Denise (Dumas) por parte de madre es de allá, entonces después de casarme con ella viajamos mucho para Montevideo. Toda mi familia tiene pasión por Uruguay.



-¿Te imaginás participando en Masterchef, como hizo ella?



-Calculo que no. Yo estuve en otros realities como Tu Cara me Suena y Showmatch, pero en ese hay que cocinar y yo no tengo idea. También es cierto que mi mujer cocina peor que yo y estuvo igual (risas). Por otro lado, la gente del programa es amiga, y Denise la pasó bárbaro y aprendió a cocinar ahí, así que la verdad es que no sé si participaría.