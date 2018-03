El programa no solo reflejará los resultados deportivos, sino las historias de los jugadores a nivel familiar o laboral. El ciclo, que se verá también en los demás países de América Latina, busca respuestas al fenómeno de la garra charrúa desde un equipo amateur, donde todo se hacer por amor a la camiseta. “En el mundo nadie entiende que haya tantos jugadores uruguayos en el primer nivel”, asegura Elsa Levrero, productora del ciclo.

Camino a un sueño es un reality que seguirá las trayectoria deportiva y humana del plantel del Salus FC, un club de la segunda amateur (la popular C). Estrena este 30 de marzo por la pantalla de DirecTV Sports 2 para Uruguay y América Latina. A lo largo de 34 capítulos, se desarrollará la historia del equipo y de sus componentes que van en busca de su sueño: ascender a la B a finales de año.

Con alguna inspiración en el ciclo Atlas, la otra pasión, el ciclo mostrará todas las caras del desafío deportivo y cómo el futbolista uruguayo, aún en escala amateur, lleva la esencial garra charrúa en su sangre, única en el mundo.

"Es un reality que no solo cuenta la historia del Salus. En realidad lo tomamos como ejemplo para mostrar algo que identifica a todos los jugadores de fútbol y es la magnitud de sus logros. En el mundo nadie puede creer que haya tantos futbolistas uruguayos en el primer nivel y todos o la mayoría atraviesan muchísimas dificultades en sus comienzos", asegura Elsa Levrero, periodista y productora general del programa.

La idea surgió de un encuentro entre quienes están al frente del proyecto: el futbolista Matías Pérez, futbolista ex Peñarol y Danubio (entre otros), el realizador Leonardo Gualtieri y la propia Levrero, quienes formaron al productora responsable del proyecto Épico Films.

Luego de acordar con Salus FC se pusieron a robar algunos capítulos que presentaron como proyecto ante DirecTV. "Pasó por todos los filtros. Fue visto en Miami y en Nueva York hasta que fue aprobado para salir al aire en 2018", cuenta Levrero.

Valores.

Además de los entrenamientos, partidos y demás encuentros del plantel, Camino a un sueño incluirá capítulos con visitas especiales.

Según adelanta Levrero, en una de las entregas, los futbolistas recibirán la visita del futbolista de la selección José María Giménez.

"Josema tiene un encuentro muy lindo con los jugadores y ahí surge el tema de la garra charrúa y los cambios en ese concepto. Antes de la era Tabárez, el término estaba asociado a la fuerza, a pegar y trancar. Ahora pasa por una conducta disciplinada en la cancha, pero con entrega. También con valores fuera de la cancha", asegura.

A lo largo del ciclo, otros futbolistas de la primera división también será parte de Camino a un sueño.

Dentro del plantel de Salus, un equipo amateur, se suceden diferentes historias: hay jugadores que trabajan antes o después del entrenamiento y otros que estudian.

Levrero añade que del reality se desprende una transmisión de valores, entre ellos la complementariedad e equipación de esfuerzos entre estudio y deportes.

"No todos van a salir Luis Suárez de ahí. Eso no es viable y ellos lo saben", añade. "La vida deportiva del jugador es muy corta y ellos ponen todo. No debería rifarse tanto, debería cuidarse más, pensar más en el futuro", dice.

A partir del quinto o sexto capítulo, Camino a un sueño se equipará en tiempos al desarrollo del campeonato de la segunda amateur. De ahí que el reality seguirá en tiempo real la trayectoria del Salus en busca de sus objetivos.

"Algo muy interesante será que nos van a ver desde otros países. Uruguay conforma ese misterio de la proliferación de futbolistas de nivel. ¿Qué hay en el ADN del jugador uruguayo? Algunas respuestas se pueden encontrar en el desarrollo del programa", considera Levrero.

Formato.

Camino a un sueño no tiene un conductor, ni cara visible. Serán los propios protagonistas del plantel los que vayan contando la historia. Levrero igualmente revela que habrá una voz narradora en los partidos, aunque no será un relato clásico de fútbol.

De la historia no solo aparecen los futbolistas, sino también otros personajes circundantes a la peripecia del Salus FC. "Ellos sueñan no solo con ascender, sino con crecer en su carrera", dice.

Con este reality, Elsa Levrero, exconductora de Telenoche, se estrena como productora. "Estoy feliz. Hacía mucho tiempo que quería incursionar en otras áreas dentro de la comunicación", dice.

Camino a un sueño se verá por la señal DirecTV sports 2 en los canales 612 y 1612.

Desde adentro

Camino a un sueño es un reality de 34 capítulos. Se estrena el 30 de marzo en DirecTV Sports 2 (612 y 1612 HD) e irá con frecuencia semanal los viernes a las 21 horas. Contará la historia del Salus FC en su camino por el campeonato de la C que está en curso en la temporada 2018. No solo aborda lo deportivo, sino lo familiar.

En los medios

Elsa Levrero es una periodista de amplia trayectoria en radio y TV. Trabajó en Radio Sarandí y en Monte Carlo TV, como integrante del staff de Telenoche 4. Llegó a ser la conductora de la emisión central. Hasta comienzos de este año, integró el equipo del programa D10, de Radio El Espectador.