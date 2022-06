Camila Pírez y el desafío de hacer televisión con rigor en "Periodistas: toda la verdad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La joven integra las mañanas de Radio Uruguay junto a Mauricio Almada y Miguel Chagas con el programa Justos y Pecadores, y las noches de Canal 5 donde integra el panel de Periodistas: toda la verdad, periodístico que conduce Jorge Traverso. Camila Pírez habla de su carrera, sus inicios, el trabajar junto a referentes de los medios uruguayos y la televisión argentina.

—¿Siempre quisiste ser periodista?



—Sí. Desde el liceo me gustaba leer y preguntar. Tenía curiosidad por entender y seguir algunos temas y cuando hubo que decidir, tomé la carrera de periodismo. Unos meses antes de arrancar la carrera tuve dudas y pensé en ir por el lado de la actuación pero retomé el cause y estudié periodismo. Cuando entré en facultad me imaginaba más por el lado del periodismo escrito y perfilaba para ese lado, y la televisión llegó gracias a una pasantía en Canal 4. Luego surgió la posibilidad de quedarme en el informativo y estoy agradecida por esa primera oportunidad para ir haciendo la carrera. Porque una cosa es lo que una aprendía en la teoría, pero la práctica tenía su parte desafiante. Me acuerdo de las primeras salidas, el pensar en los temas, el qué preguntar en las ruedas de prensa, los nervios del movil, era una adrenalina que significaron años de aprendizaje. Aprendí mucho de los colegas, miraba cómo se movían, qué hacían, lo recuerdo como un momento muy lindo, sobre todo por los compañeros.

—La facultad enseña muy bien la teoría, pero luego la práctica es un aprendizaje constante.



—Claro. No tenés tanto tiempo para entregar, hay que resolver en el momento, hay que dar toda la información, tratar todas las puntas y la claridad, sobre todo en televisión. Hay que pararse en frente a una cámara y hay que manejar los nervios y la ansiedad de cada uno. También hay que aprender a disfrutarlo, lo que me llevó un tiempo. Por un lado hay que entender la responsabilidad que conlleva la tarea, porque uno tiene el rol de intermediario y el mensaje tiene que entenderse, y hay que buscar la mayor cantidad de voces. Después eso poder combinarlo con el disfrute, con el poder conocer lugares y personas distintas, es lo que tiene el trabajo: todos los días son una oportunidad distinta.

—A diferencia de la televisión, la radio permite una mayor cercanía con el público.



—Sí, ahora en Radio Uruguay hay un intercambio con oyentes de todo el país. Nos cuentan qué están haciendo, mandan fotos, opinan de los temas. Eso también es un compromiso, hay alguien del otro lado y hay que elegir temas que interesen, movilicen, y hay muchos temas que la gente quiere saber y entender. También para ser honestos con nosotros mismos porque la radio permite eso, contar desde otro lado. Así se genera un clima más humano, sin perder el profesionalismo pero también desde el humano al que le pasan y sentimos cosas.

Camila Pírez. Foto: Difusión

—Estuviste en Canal 4, también en VTV. ¿Cómo fue llegar a Canal 5 y estar en un programa de horario central?



—Es todo un desafío. De VTV tengo solo agradecimientos porque volvía de Buenos Aires después de casi cuatro años allá. Ellos me permitieron volver y estar en contacto con los temas y colegas. Cuando surgió la posibilidad de Canal 5 también agradecí, porque es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Estar en Periodistas es una mayor exposición y responsabilidad, pero también es un buen equipo, es aprender de colegas con mucha experiencia como Jorge Traverso, Alfonso Lessa y Diego Zas, pero también es ser yo misma y aportar desde los temas que tenemos para conversar y las entrevistas que van surgiendo. La salida al aire implica una exposición y nervios, sobre todo al principio, porque una está en esa mesa y es un lindo desafío. Voy aprendiendo todos los días tratando para que salga mejor.

—Y con dos profesores como Jorge Traverso y Alfonso Lessa.



—Sí, me gusta ver cómo encaran los temas. Una va aprendiendo con el intercambio de las miradas, experiencias y caminos distintos. Eso lo compartimos, el analizar y darle una mirada más profunda a los temas. Ese es el compromiso.

—Estuviste en Argentina varios años. ¿Qué te sorprendió?



—Lo que me sorprendió durante la experiencia que estuve haciendo en La Nación+ es el ritmo. Después lo que una ve y consume de televisión. Allí se ve la velocidad y la importancia e influencia de la política en todos los temas. Nosotros todavía no llegamos a ese nivel, es otra forma de encarar los temas aunque hay puntos en contacto, pero en Argentina hay una influencia fuerte de la política en todas las temáticas. Todos manejan opiniones. Yo trato de opinar desde la información, y hacer algún comentario en la medida que se aplique.

Camila Pírez. Foto: Gentileza

—No como sucede en Argentina donde la opinión es lo importante.



—Claro, no en primera persona sino en lo que surge en la charla, durante el intercambio. Hay gente a la que le gusta opinar más o menos y lo respeto pero creo que en el intercambio es donde van creciendo las distintas posturas. Hay que tener equilibrio, creo que el periodista trabaja desde ese lugar para abordar los temas y, en lo personal, me parece que hay que mantenerlo. Nosotros vamos más a los datos, la información y a lo sumo después se comenta, sobre todo en la radio, pero siempre desde el dato.

—¿Te parece que es posible hacer una televisión como la que hacen ellos en programas como Animales sueltos o Intratables, donde un personaje mediático termina opinando de una cuestión de política económica?



—Como poder, podemos. Siempre se aprende de todas las experiencias, por eso destaco el ritmo que tienen los programas, está bueno porque los hace dinámicos y entretenidos. Creo que se puede apostar a tener ese ritmo y hacer una versión más uruguaya. No sé si mezclar tantos temas juntos como hacen, porque nos cuesta mezclar, pero se puede ir innovando con cosas de Argentina como de otras televisiones. De todo se puede sacar algo y también de la televisión de Uruguay. La televisión uruguaya ha ido cambiando. Hay propuestas en todos los canales y de las combinaciones que se presentan se pueden hacer cosas muy buenas. Igualmente siempre se puede dar un pasito más.

—¿Cuál ha sido el desafío de hacer Periodistas?



—El desafío es poder asumir un rol de mayor responsabilidad. Abordar temas de actualidad y hacer preguntas que ayuden a la gente a entender más los distintos temas y buscar desde los informes temáticas que ayuden a intercambiar. Se buscan temáticas que promuevan conversación.