Camila Cibils: "Me parece extraño que las condiciones no estén dadas para abrir los museos"

—¿Qué desafíos te planteó a la agenda las medidas tomadas a partir de la pandemia por Coronavirus?



—Fue difícil porque se paralizó la producción de espectáculos presenciales pero desde el día cero de la pandemia en Uruguay hubo expresiones y propuestas alternativas que llamaron la atención y ameritaban ser comentadas en el noticiero. Creo que somos testigos de un momento durísimo pero al mismo tiempo fructífero para los que son capaces de reinventarse y crear cosas que convocan, movilizan y generan adhesión del público.

—De a poco algunas actividades, ¿cuánto crees que falta para el regreso de los espectáculos públicos? ¿O habrá una nueva normalidad para ellos? ¿Cómo te la imaginás?



—A mí me llama la atención que en Europa hay ciudades muy castigadas por la pandemia que están reactivando sus teatros, con muchas restricciones. Pero en Uruguay no se le está dando tanta prioridad. Puede ser por el frío y porque el foco de las autoridades esté puesto en otros sectores de la cultura y la educación. Comprendible. Pero me parece súper extraño que las condiciones no estén dadas para reabrir los museos, por ejemplo. Difícil que haya aglomeración en un museo. Al menos el protocolo para reactivar ya debería estar hecho y no está. En Madrid el Teatro Real reabre el 1 de julio. Hace calor allá, sí, pero nosotros deberíamos estar encaminados y tener al menos alguna fecha marcada.

—¿Fuiste a un autocine? ¿Qué te pareció?



—Sí, me pareció una experiencia diferente y entretenida. Funciona. Como es algo nuevo, atrae. La contra que tiene es la carencia de estrenos y que hay gente sin auto que no puede disfrutarlo. Pasa que a veces los espectadores ya vieron las películas que ofrecen en el autocine. Por otro lado, me fascina que unos vecinos de Shangrilá hicieran su propio auto cine. Y tienen muy buena programación con títulos nacionales.

—En lo personal, ¿cómo has vivido el proceso de confinamiento?



—No tuve mucho aislamiento porque seguí trabajando en la radio y en Telemundo. Mi rutina permaneció casi incambiada. Pero tuve que quedarme adentro un par de fines de semana porque era la exhortación y me resultó desafiante porque soy muy salidora e inquieta. Aproveché para arreglar cosas en casa.



—¿En qué crees que nos puede cambiar como sociedad este período de pandemia?



—Creo que puede que cambiemos en nuestro relacionamiento. Tal vez no hagamos tantas cosas por compromiso y nos relacionemos de forma presencial con quienes realmente queramos. Yo retomé contacto con gente con la que no hablaba hace mucho. Aparecieron ganas de reencontrarse. Eso fue algo positivo. Por otro lado, no soy muy optimista respecto a cambios a nivel macro global. Por ejemplo, con el cuidado del medioambiente. Las industrias van a reactivarse y no creo que las grandes potencias reformulen algo para mitigar los efectos negativos sobre el planeta.

—Estuviste más de un año en Nueva York, una de las ciudades más castigadas por COVID-19, Tenés contacto con alguien que haya padecido la enfermedad? ¿Qué noticias te llegan desde allá?



—Sí, una amiga que trabaja en el New York Times tuvo Covid. Suponemos que lo contrajo en la calle o el transporte porque allá hay muchísima concentración de gente. Mando mensajes a mis conocidos más frecuentemente para saber si están bien. Lamento mucho que se le haya ido de las manos al gobierno y que los más afectados sean las clases bajas que no podían detener su actividad. En el sector servicios son mayoritariamente latinos. Viví en sus barrios y me parece muy triste que los afecte la pandemia, en su salud y en su trabajo.



—Una de las consecuencias indirectas fue el final de Tarde o temprano, ¿cuánto te afectó esa noticia?



—Sí, fue uno de los golpes más duros de la pandemia para el equipo. Creo que TOT llegó al punto de tener su lugar en el corazón de un sector de la audiencia. Nos llegaron muchos mensajes de televidentes tristes porque perdían nuestra compañía. Por otro lado, comprendo que fue una medida propia una gran crisis en la que la empresa tuvo que tomar decisiones.



—¿Hay chances de regreso en mediano plazo?



—Por el momento no hemos conversado al respecto. Habrá que esperar y ver cómo sigue todo.



—¿Qué te parecen las primeras decisiones del gobierno en materia de arte y cultura?



—Ha tenido poco tiempo para mostrar o encaminar los proyectos en este sector. Creo que estuvo bueno lo del portal Culturaencasa.uy con contenidos para consumir durante el aislamiento, pero considero que están demorados los trabajos y protocolos para reactivar los espectáculos públicos y los museos.



—¿Qué es lo primero que tenés ganas de hacer cuando regrese la normalidad?



—Abrazar a la gente que quiero, tener una sobremesa que dure toda una tarde, y tengo muchas ganas de ir a una fiesta a bailar.