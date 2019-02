MOVIMIENTOS EN LA TV PARA ABONADOS

Bye, Jane; hola "The Voice"

El miércoles llega a su fin la cuarta temporada de la comedia Jane the Virgin (Lifetime), pero no se preocupen que hay quinta. En tanto el jueves, se estrena una nueva temporada de The Voice (Sony), que suma a John Legend al equipo de jurados que integran Kelly Clarkson, Adam Levine y Blake Shelton.