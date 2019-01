Buenas comedias

Creada por Pete Holmes, vuelve Crashing (HBO, domingos, medianoche) para su tercera temporada, la que será de ocho episodios de media hora cada uno.



Criado por una familia sobreprotectora, Pete (Pete Holmes) esta casado con el amor de su infancia y sueña con convertirse en un exitoso comediante de stand up. Sin embargo, cuando descubre a su esposa en una situación comprometedora con otro hombre, se ve forzado a huir a Nueva York, donde se queda a dormir en los sillones de otros “amigos” comediantes, aprendiendo lecciones difíciles de la vida y de él mismo durante el proceso.

La serie ofrece una divertida mirada al detrás de escena del mundo del stand up comedy. La tercera temporada tiene como productor ejecutivo al propio Holmes junto al reconocido Judd Apatow, Judah Miller e Igor Srubshchik.



Media hora después, dará inicio la también tercera temporada de High Maintenance (HBO, domingos/lunes, 00:30), comedia que muestra al personaje de Ben Sinclair, un traficante de marihuana, entrelazarse con diversas historias de la vida en Nueva York, incluida la suya.



La comedia está basada en la serie web de Katja Blichfeld y el propio Sinclair, quien encarna a “The Guy”, un vendedor de motos que funciona como delivery de marihuana en bicicleta, repartiendo su mercadería a una variedad ecléctica de clientes de Brooklyn. Esto da lugar a las historias más insólitas.



La tercera temporada se compone de nueve capítulos de media hora.



Por otro lado, el viernes próximo llegará a su fin la sexta temporada de Ray Donovan (HBO, 22 horas), el muy buen drama que encabeza Liev Schreiber como un solucionador de problemas de famosos que debe apelar a métodos para nada ortodoxos mientras lidia con una familia extremadamente compleja y violenta.



Ray Donovan ya tiene confirmada una séptima temporada, la que está prevista estrenarse en el correr de este año. Las primeras temporadas están disponibles tanto en HBO GO como en Netflix.



Superhéroe.

El martes próximo, a las 23 horas, comienza en Sony la tercera temporada de Daredevil.



Recordemos que se trata de la historia de Matt Murdock (Charlie Cox), un hombre que ha quedado ciego, lo cual lo ha hecho que tenga sus otros sentidos súper humanamente desarrollados y los utilice para combatir el crimen. Es un abogado ciego de día y un vigilante con superpoderes que lucha por las noches.



Serán trece nueve episodios de una hora para una serie que cuenta con varias nominaciones en rubros técnicos o de efectos especiales en galardones como el Emmy, el SAG o la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror.



Comedia premiada.

La cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt estará disponible completa a partir del próximo viernes en Netflix.



Tras pasar 15 años encerrada en un búnker por un fanático religioso, Kimmy (Ellie Kemper) es rescatada junto a otras tres mujeres, causando la noticia un gran revuelo nacional. Kimmy decide entonces recuperar su vida y pronto se descubre en Nueva York, malviviendo con un aspirante a actor de Broadway y trabajando de niñera para una excéntrica millonaria de la zona alta.



La comedia, creada por Tina Fey, reúne nada menos que dieciocho nominaciones al Emmy, entre las que se cuentan Mejor Comedia, Actriz y Actor de Reparto (Tituss Burgess). También ha sido candidata al SAG y en los Critics Choice Television se ha llevado el premio a Actriz de Reparto en Comedia para Jane Krakowski.



La cuarta temporada consta de catorce episodios de media hora.