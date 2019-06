Boxeo, fama y muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Abrió millones de ojos. Fue un ícono del deporte. Terminó como ícono de la violencia”. Así describe Space al protagonista de Monzón, la serie que se estrena el lunes (22 horas) y que, por trece capítulos, contará la vida del boxeador que fue leyenda y al que un femicidio le cambió la vida por completo llevándolo a prisión.



La historia se estructura en dos tiempos: el presente, con el asesinato de la modelo uruguaya Alicia Muñiz a manos de Monzón tras un muy conocido altercado en Mar del Plata (1988), y los viajes al pasado para ir relatando la vida del boxeador desde su muy humilde niñez.



“La violencia en el ring, los puños, el campeón, la fama mundial. La violencia contra las mujeres, el alcohol, la prisión”, todos estos elementos están presentes en esta producción de Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films.



Jorge Román (El bonaerense) y el debutante Mauricio Paniagua encarnan al boxeador en distintos momentos de su vida (la madurez y el ocaso, el primero; la juventud y la fama, el segundo). El elenco se completa con Celeste Cid (como Susana Giménez, el romance más famoso del púgil), Soledad Silveyra, Diego Cremonesi, Gustavo Garzón, Florencia Raggi, Paloma Ker (Pelusa, su primera esposa) y Carla Quevedo (Alicia Muñiz).



La serie dirigida por Jesús Braseras fue pensada para durar una sola temporada, pero no se descarta que pueda extenderse y abordar, por ejemplo, la vida de Monzón tras las rejas, aunque el productor Pablo Bossi consideró que no sería interesante para el público (nota con Infobae). Por lo pronto, los trece primeros episodios tienen un cierre que no deja temas pendientes.