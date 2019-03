Boda y embarazo son temas de su nuevo show

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amy Schumer (37 años) está creciendo y no es una metáfora. La comediante está embarazada de su primer bebé y, conforme a su estilo, ha tenido la lógica idea de contarlo con un espectáculo de stand up. Amy Schumer Growing es su segundo show para Netflix y se estará estrenando el próximo martes 19 de marzo.



La artista ya había hablado de su condición de soltera y su ascenso a la fama en Amy Schumer: The Leather Special, show de 2017 que llegó a esta plataforma de streaming. En dos años las cosas cambiaron, la actriz se casó con el chef Chris Fischer (39) en febrero de 2018 y ambos esperan su primer hijo. Razones suficientes para que Amy volviera a subirse al escenario para contar sus sensaciones ante esta nueva realidad.



Filmado en Chicago a sala llena, Amy Schumer Growing “ofrece una reconfortante, honesta e hilarante” mirada al matrimonio de esta comediante reconocida por su humor ácido y nada complaciente. Además, habla sobre las alegrías de la condición de ser mujer, de la felicidad conyugal, de política y, como no podía ser de otra manera, de sexo.

Otra vida.

Schumer no es la misma que vimos en aquel primer show de Netflix, y mucho menos la que disfrutamos por HBO en Amy Schumer: En vivo desde el Teatro Apollo (2015). En apenas unos años su vida cambió y mucho.

“Hola chicos soy yo, Amy. Sé que probablemente parece que he estado embarazada durante mil años para ustedes. Pero no es solo relajarse y comer donas”, escribió hace poco en una de sus redes sociales preferidas, Instagram.



“Lo que nos emociona decir, es que no nos importa lo que sea el sexo del bebé, mientras esté bien, cualquiera que sea su sexualidad será genial para nosotros, siempre y cuando no sea un DJ”, bromeó luego, adelantando la tónica de lo que podremos ver en Amy Schumer Growing.



Fiel a su estilo, la actriz no tiene vergüenza en mostrar su panza y eso es parte del nuevo show. “¡Estoy jodidamente embarazada!”, dice, tal como se puede ver en el trailer. “Aquí está la cosa, estás embarazada, pero no cambia quién eres. Odio a las mujeres que comienzan a actuar como realmente preciosas. No dejas de ser tú. No dejas de trabajar ... o de beber”, agrega.



El espectáculo sigue la tónica de lo que le conocemos a la actriz, tanto cuando interpreta personajes como cuando es ella misma en Inside Amy Schumer, el programa televisivo que tiene desde 2013 en Comedy Central, en el que protagoniza sketches cómicos, hace stand up y entrevista gente en las calles.



Su primer embarazo no esá siendo sencillo. A fines del año pasado ya tuvo que suspender algunos shows a causa de las náuseas y vómitos ligados a la hiperémesis gravídica que le fue diagnosticada durante su primer trimestre de gravidez. A mediados de enero retomó parcialmente su actividad, pero regresaron las complicaciones y debió cancelar toda la gira que tenía programada.



“Tanto el bebé como yo estamos sanos y todo pinta bien”, aclaró en su cuenta de Twitter. “He tratado de hacer todo lo posible para seguir adelante con la gira, porque odio decepcionar a la gente, y también porque me encanta lo que hago y el dinero. Pero ahora me toca pensar en mi salud y en la de mi bebé”, terminó escribiendo.



Nominada al Globo de Oro por la comedia de cine Esta chica es un desastre, que escribió y protagonizó, y a varios Emmy por Inside Amy Schumer, premio que ganó en 2015, además del BAFTA por Excelencia en Comedia, Schumer no solo actúa, sino que también guiona y produce.



En lo que a su vida personal respecta, salió con el luchador profesional Dolph Ziggler, al que dejó porque, según confesó, “el sexo era demasiado atlético”. Luego estuvo con el comediante Anthony Jeselnik y más tarde con un diseñador de muebles llamado Ben Hanisch, con el que rompió en 2017.

El casamiento con Chris Fisher fue una sorpresa, ya que recién confirmaron su romance en noviembre de 2017 y celebraron su boda en febrero de 2018. Fue una ceremonia íntima en Malibú con apenas ochenta invitados, entre los que estaban Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal y Larry David.