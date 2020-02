Bob Sinclar: "Cada vez hay más violencia, pero también mentes más abiertas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las multitudinarias fiestas de música electrónica no siempre fueron cosa de todos los días en la noche uruguaya. El fenómeno fue ganando terreno en la última década de la mano de una camada de djs franceses que popularizó el género. Los referentes más conocidos son David Guetta, Martin Solveig y Bob Sinclar, quien llega esta noche a Punta del Este. En un intercambio vía mail con El País, el artista que dio vida a hits como Love Generation o World Hold On confiesa que el público latino es, junto al italiano, su favorito.



-¿Cómo describirías la sensación que se siente al estar frente a miles y miles de personas vibrando con tu música?



-No hay mejor sentimiento que ver que estás dándole alegría y felicidad a la gente, que vas por unas horas a hacerlos olvidar de sus problemas.



-¿Tenés el recuerdo de alguna fiesta puntual en la que haya salido todo mal y te haya servido para perfeccionarte?



-Cuando empecé a ser DJ, muchas fiestas salieron mal porque no eran del todo profesionales en aquel momento. Esto llevo a que las agencias y los representantes de artistas empezaran a ser más estrictos con los organizadores de las fiestas. Nosotros siempre probamos nuestra nueva música en las fiestas en las que tocamos, y basándonos en la reacción de la gente, la perfeccionamos para tener el mejor resultado.



-¿Los recursos digitales han ayudado a potenciar nuevos artistas o bastardea la profesión y hace que cualquiera pase música y se haga llamar dj?



-Puede pasar, pero al final solo la calidad, autenticidad y lo real tiene resultado a largo plazo, porque el público no es estúpido. Podés engañar a una persona de miles, pero no a miles a la misma vez.



-¿Creés que la generación que vino después de vos logró ser la "generación del amor" a la que hacés referencia en Love Generation, el tema que disparó tu carrera mundialmente?, ¿o acaso percibís cada vez más violencia?



-Sí, hay mucha más violencia. No obstante, también hay mentes que se están abriendo con los más jóvenes peleando contra el racismo, la homofobia y los prejuicios. “El amor sin esperanza no sobrevivirá, el amor sin fe no cambia nada. El amor le da fuerzas a la esperanza y a la fe”. Esto es la generación del amor.



-Has venido varias veces a Punta del Este, ¿tuviste la oportunidad de recorrer la ciudad?



-No he tenido la oportunidad todavía de visitar la ciudad porque siempre que vengo estoy haciendo el Carnival Tour con shows todos los días en países diferentes. Siempre llego a la noche y me voy a la mañana siguiente. Pero lo poco que vi de Punta del Este me satisface enormemente.



-¿Notás diferencias entre el comportamiento del público de distintas partes del mundo?



-Sin dudas, el público puede ser completamente diferente de un país al otro. Incluso puede haber diferencias entre distintas ciudades de un mismo país. Me gusta mucho el público italiano y sudamericano, especialmente Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Tocar en Ovo siempre es un gran placer porque la audiencia es muy animada.