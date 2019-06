La biopic de Elton John, el regreso de Godzilla y una uruguaya premiada en festivales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rocketman.

“No es un artículo de Wikipedia”, dijo Taron Egerton en una de las tantas presentaciones del film. Tanto el actor como el director, Dexter Fletcher, han dejado en claro que la biopic de Elton John no es un relato tradicional. No lo es ni en la forma de contar ni en la información que se maneja, hay muchas licencias creativas. Por ejemplo, hay canciones que aparecen antes de su fecha de creación, pero son funcionales a lo que el realizador ha querido presentar: una historia plagada de imaginación, fantasía, colorido y mucha música. La síntesis de lo que representa el personaje de Elton John, creado por el tímido Reggie Dwight –verdadero nombre del artista- para dar rienda suelta a todo su universo creativo y también su sexualidad. La historia comienza con Elton internándose en una clínica y confesando todas sus adicciones: alcohol, drogas, sexo, compras. A partir de allí es el artista que funciona como relator de la historia, yendo atrás en el tiempo para contar su niñez, su vínculo con el piano, su primera banda, su amistad con el letrista Bernie Taupin, su romance con el representante John Reid y su relación con su familia (madre, padre, abuela). La actuación de Egerton es magistral, con el plus de que canta todas las canciones. La película deja fuera los últimos 28 años, años en los que Elton se ha mantenido limpio de drogas, ha hecho mucha beneficencia y se ha casado con su actual marido, todo lo cual se reseña al final acompañado de fotos que muestran que hay muchas escenas calcadas de la realidad (sobre todo en vestuario). Son los años de excesos y ascenso a la fama los que están en pantalla a la manera de un musical, por momentos frenético, que consigue transmitir lo que el artista fue y, en cierta forma, sigue siendo. Elton es productor del film por lo que todo se ha hecho con su consentimiento, lo que no quita que haya mucha autocrítica. Biopic fuera de lo tradicional muy disfrutable sin necesidad de ser fanático del artista.

Título original: Rocketman | Director: Dexter Fletcher | Elenco: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Steven Mackintosh, Gemma Jones | Género: Biopic/ Musical | Origen: Reino Unido | Duración: 121’ | ****

Godzilla: Rey de monstruos.

Una serie de monstruos está despertando y amenaza con terminar con la humanidad. La Dra. Russell, que en la masacre de 2014 perdió a su hijo, es secuestrada junto a su hija adolescente por un científico que cree que “los titanes” llegaron para establecer un equilibrio en la naturaleza. Por otro lado está la corporación que estudia a esas criaturas y que, junto con el gobierno, se afilia más a la tesis de controlarlas o eliminarlas. Entre tesis que se desmienten, se confirman o cambian, los bandos van mutando sin que cesen los enfrentamientos con esos seres enormes. Los amantes de la acción, el fuego, las largas peleas y el uso de los efectos especiales se verán largamente reconfortados. Los que prefieran matizar eso con explicaciones científicas, las tendrán, pero deberán ser pacientes porque lo que más predomina es lo primero.

Título original: Godzilla: King of the Monsters | Director: Michael Dougherty | Elenco: Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Bradley Whitford | Género: Ceincia ficción/Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 131’ | ***

Los tiburones.

Rosina es una adolescente de 14 años que vive en una ciudad balnearia uruguaya junto a su familia. Sus hermanos estudian, mientras ella ayuda a su padre, que tiene tres empleados con los que hace los jardines de los habitantes del lugar. La chica se siente atraída por uno de ellos, que le da cierta atención, pero no la que ella pretende. Mientras los lugareños se preocupan por la posible presencia de tiburones, a los que Rosina sostiene haber visto, la chica sigue con su vida y su obsesión por Joselo. La premiada ópera prima de Lucía Garibaldi es la típica película uruguaya que no hace otra cosa que relatar la cotidianidad y, a través de ella, intentar abordar ciertos temas: despertar sexual, celos, frustraciones… Es de esas historias en las que los espectadores se dividen entre los que sienten que no pasa nada y los que rescatan muchos mensajes. O sea, muy personal. Cine uruguayo clásico.

Título original: Los tiburones | Directora: Lucía Garibaldi | Elenco: Antonella Aquistapache, Fabián Arenillas, Romina Bentancur, Valeria Lois, Federico Morosini | Género: Drama | Origen: Uruguay | Duración: 83’ | ***