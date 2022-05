Beto Casella: "Agradezco el premio, pero hubiera preferido que gane el programa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Qué significa para vos un premio como el Martín Fierro a mejor conductor de humorístico de actualidad?



-A mí me hubiera gustado tener la estatuilla del programa para que suba todo el equipo. Siempre digo que el programa lo hacen ellos. Yo agradezco el premio, pero ya tengo varios. Me quedé con las ganas de que lo ganara el programa.



-¿Qué es lo más divertido de una noche como la de los Martín Fierro?



-Para mí lo más divertido es comer, cargarla a Edith (Hermida) o a (Alejandra) Maglietti por el vestido que tenía. Me gusta joder como hacemos en cualquier cena.



-¿Cuál es la clave para sostener un éxito como Bendita (Canal 9) durante 17 años en horario central?



-Empatizar con el público e ir adaptándose. No hay que perder nunca la risa, y no hay que cruzar la línea de la agresión, el mal gusto y la grosería. Yo cuido mucho eso. De esta forma, el público va a estar como amigo siempre, como las amistades que duran de por vida.



-¿Cuál sentís que fue el rol de Bendita a lo largo de la pandemia?



-El rol fue clave. La gente me lo agradece mucho. El público tenía mucha angustia y nosotros en esa hora y media les permitíamos sonreír un rato. Nos llegaban muchos mensajes de agradecimiento en la pandemia.



-¿Tenés previsto volver a Uruguay en los próximos meses?



-Tengo que volver pronto. Quiero ir de Monevideo hasta Punta del Diablo. Este año hice eso.