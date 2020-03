Bauti Mascia de Toco para Vos: "La cumbia pop pasó de moda y es difícil que surjan bandas nuevas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bautista Mascia, de 23 años, es el músico que encabeza la banda Toco para Vos junto a Meri Deal. Es también el cráneo detrás del repertorio de la banda, que incluye himnos de la generación de la cumbia pop como Solo Necesito y Hasta la luna (entre los dos suman 100 millones de reproducciones en You Tube).

En diálogo con Sábado Show, el joven cantante y compositor analiza los motivos que llevaron al género a desinflarse y se refiere a una inminente carrera solista que iniciará en breve. El primer y tímido paso fue un tema propio que publicó en su cuenta personal de Instagram con un respectivo videoclip. “Quiero hacer algo descontracturado y trabajarlo con más libertad, sin la presión de que sea súper comercial y que pegue”, revela.

-¿Cómo surge la idea de lanzar Muy Alto, un tema propio por fuera de Toco para Vos?



-Yo tengo como pasatiempo hacer canciones y hay muchas que quedan guardadas en el cajón. Esta canción en particular la había hecho hace como un año. Empezó siendo una balada con la guitarra que se la iba a dar a otro intérprete, pero fue quedando ahí. A mí me gustaba mucho y hace unos meses me puse a tocarla con el ukelele en una onda reggae y me encantó. Dije “chau, la grabo”. Llamé a Pino Arocena, un productor amigo, y al otro día fui a su estudio a grabarla. Al día siguiente hablé con Manu Ipar para hacer el video con él. Así que enseguida ya tenía el tema con un video armado. La idea era largarlo como un contenido para los seguidores de Instagram, no como un lanzamiento solista. En un futuro no tan lejano voy a largar otra cosa en esa otra dirección.



-¿Tenías ganas de presentar algo solo, por fuera de la banda?



-En un momento se me ocurrió hacerlo como una balada para la banda, pero la canción era tan personal que quedó para mí. En la banda somos 12 personas trabajando, y ejecutar algo lleva su tiempo. Para esto quería depender solo de mí, así que resolví trabajarlo solo, largarlo solo, y que lo escuche el que tenga ganas.

-Decías que tenés pensado emprender una carrera solista en un futuro, ¿de qué forma sería?



-El año pasado estuvimos hablando con la banda y la discográfica. La idea es seguir con Toco para Vos, y a su vez tener otro proyecto. Personalmente dentro de poco me gustaría sacar canciones mías que no son del perfil de la banda. Quiero hacer algo descontracturado y trabajarlo con más libertad, sin la presión de que sea súper comercial y que pegue. Meri (Deal) por su lado también ha avanzado en ese sentido. De a poco lo vamos hablando para pensar de qué manera sería. Hay que alinearse: management, discográfica y banda tienen que estar alineados.



-¿Cómo impactaron en la interna de la banda los titulares del año pasado que planteaban “Meri Deal se lanza como solista”?



-Yo tengo claro que ella hace rato que quiere tener su proyecto y lo respeto, pero fue chocante. Yo tengo confianza con ella y le comenté “qué salado ver Meri solista”. Ella me respondió que fue un nombre que le quisieron dar los medios. Cuando salió esa noticia fue por un show puntual en el que mostró unas canciones más tranquilas. Fue una primera presentación sola, y después no volvió a tocar en otro lado.

La banda de Bautista y Meri Deal es la única de la generación de la “cumbia pop” que logra mantenerse vigente con los mismos vocalistas desde su debut en 2014.



-¿Estas iniciativas tienen que ver con que menguó el auge de las bandas de cumbia pop?



-No sé si es por eso, pero seguramente si estuviéramos a full tocando todas las semanas de acá para allá como antes no habría lugar para pensar en otro proyecto. La cumbia ya no es la moda que fue en su momento. También afectó la situación económica en Argentina porque nosotros íbamos mucho a tocar allá, y la crisis social de Chile porque tuvimos que cancelar varios shows. Hay un montón de factores que hacen que hoy no estemos tocando como antes, y eso dio lugar a pensar en otras ideas.



-¿Qué le pasó al género?, ¿no logró sostenerse o reinventarse?



-El género lo arrancaron algunas bandas con un sonido que era nuevo. Faltaba un tipo de música que mezcle la cumbia y el pop con letras más sanas. Hubo un boom, y después se empezó a copiar todo entre sí. Cuando empezó a pasar la moda, fuimos quedando las que habíamos empezado el género y cada una intentó ir para lados distintos. La crisis dio lugar a experimentar. La cumbia pop ya pasó de moda y es difícil que surjan bandas nuevas de este estilo, si bien los hits de cada uno fueron quedando y siguen sonando hasta hoy en día.



-¿La disolución de Márama y Rombai también afectó?



-Yo creo que al principio Márama y Rombai tuvieron una salida que nos ayudó. No digo que sin ellos no hubiéramos podido hacer nada, pero su entrada a algunos mercados nos ayudó a poder entrar nosotros después. Sin embargo, no creo que haya pasado lo mismo con la bajada del género. Márama y Rombai tuvieron sus problemas internos, pero no creo que el género haya bajado por eso. Fue algo más global. Aparecieron otros estilos y llegó una nueva generación con otros gustos. La música es cíclica. Pasó un estilo y vino el otro. Hay que buscar la manera de mantenerse.



-¿Cómo evaluás ese proceso en el caso de Toco para Vos?



-Como compositor me gusta probar cosas nuevas. En un momento vimos que lo que estábamos haciendo no pegaba como antes, e hicimos más pop y reguetón. Hubo temas que funcionaron, otros que no tanto y otros que en Argentina y Uruguay no funcionaron pero nos sirvieron para tener público nuevo en otros lugares. Uno de los países que más nos escuchó este año fue Bolivia, por ejemplo. La vuelta que le encontramos es siempre probar cosas nuevas y jugárnosla.

-A lo largo de estos años entablaron amistad con varios futbolistas de renombre, ¿cómo definís esos vínculos?



-Se generan amistades porque ellos escuchan mucha cumbia y les gusta lo que hacemos, y a nosotros nos gusta lo que hacen ellos. Con algunos se generaron amistades divertidas, y con otros tenemos una relación a través de las redes. Con el Pelado Cáceres nos hemos juntado varias veces a comer asado, es un fenómeno. Con (Fernando) Muslera nos llevamos bien y sabemos que a Luis (Suárez) también le gusta nuestra música. De (Antoine) Griezmann hay varios videos con la música de Toco para vos, que supongo que le llegaba por sus amigos jugadores uruguayos. En el momento que veíamos esos videos se nos erizaba la piel. Es tremendo ver a los campeones del mundo cantando Hasta la luna, que es un tema que yo hice tranquilo en mi casa hace años. Después uno lo va naturalizando y es una lástima, pero si volviera el tiempo atrás y me dijeran que iba a pasar todo eso pensaría que es una locura.



-¿Personalmente te gusta más el reggae y la balada que la cumbia?



-No. Me gustan todos los géneros musicales. En un mismo día escucho Bob Marley, Duki, Luis Fonsi y Frank Sinatra. Eso hace que sea difícil arrancar con mi música propia porque no sé para qué lado quiero ir. Hay días que me gustaría hacer reggae, y otros que quiero sacar cumbias que peguen mucho.



-¿No hubieses preferido tener el éxito de Toco para vos con otro género?



-Ese es otro tema. Capaz que arriba del escenario la adrenalina de otros géneros es un poco más fuerte…



-Vos tenías una leyenda en las redes que decía “Toco cumbia, escucho Beatles”...



-Fue un pensamiento que en ese momento me definía mucho. Antes yo tenía otra banda y Los Beatles era mi punto de referencia. Un día explotó Toco para Vos, y al principio tocaba en un lugar, me bajaba del escenario y escuchaba otra cosa. No era por criticar la cumbia y decir que yo era otra cosa. Puse esa leyenda porque era lo que más me identificaba a nivel musical, pero si hay algo que no me gusta es menospreciar géneros.



-En verano hicieron un megashow en Punta del Este junto a Jimena Barón, ¿la seguís en Instagram?



-No, pero veo todas las polémicas en las que se involucra y pienso “es una crack, la tiene clara”. Está revolucionando la movida feminista. Más allá de su música, Jimena es la referencia de un cambio cultural. Ella se planta y se muestra como es, sin reprimir nada.



-¿Qué pensás de esa movida feminista que representa?



-El movimiento en general me parece bárbaro, y me encantan las manifestaciones. Puedo no coincidir en todo, pero le doy para adelante. Hay momentos en los que se excede un poco en cuanto a hablar de todo lo que vemos como si conociéramos cada caso. Eso a veces me choca porque no se respetan los derechos de cada uno.



-¿A cuáles momentos te referís?



-A algunos escraches. El día de mañana alguien publica en redes “este loco me hizo esto”, y la gente enseguida empieza a darle. Hay amigos a los que les ha pasado, que sé que no hicieron ciertas cosas de las que fueron acusados, pero la gente hablaba sin saber. En particular, un conocido del ambiente me dijo “no sabés la que me comí por esta loca que dijo tal cosa y no tengo nada que ver”. Las denuncias con fundamentos las banco a muerte, pero me impresiona cómo la gente se hace eco de cosas sin saber, después se olvida y capaz que arruinó la vida de una familia entera por algo que no era cierto.



-Una pregunta feminista: ¿por qué no hay mujeres que toquen instrumentos en Toco para Vos?



-Porque en un principio estaba ese formato de banda de Agapornis, que fue la que empezó con este estilo. Nosotros cuando vimos Agapornis y Los Bonnitos, nos dimos cuenta de que queríamos algo así. Igual que ellos, nos juntamos con amigos del rugby para hacer una bandita y arrancamos como un grupo de amigos en una casa. Nunca dijimos “no metamos una mujer”.



-Para cerrar, ¿tenés algún tema favorito de la banda?



-Si tengo que elegir uno sería Hasta la luna. Es una canción muy simple que nos dio un montón de cosas.