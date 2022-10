Bafo Da Onça celebra 60 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bafo da Onça, la escuela de samba más reconocida del país es también la más longeva: en setiembre comenzó a celebrar sus primeros 60 años de vida.



Más de 500 componentes, entre músicos, bailarines y las populares “mulatas de fuego”, han pasado por sus filas, según estima el fundador del “Bafo, Jorge Pintos.



En entrevista con Sábado Show, el músico recrea la historia del conjunto que ha hecho bailar al país entero y también en Argentina y otros países de la región, entre otros enclaves de la región. Revela sus anécdotas y su presente cada vez más vigoroso.



-¿Cuál fue el origen de Bafo da Onça?



-En la década del 60, surgieron una cantidad de escuelas. Con un grupo de amigos del barrio La Comercial, nos reunimos. Uno tocaba el tamboril, otro el redoblante, había quienes bailaban. Nos juntamos y debutamos el 21 de septiembre de 1962. Desde el primer día no paramos.



-En tu caso, ¿tenías algún vínculo con la música brasileña? ¿Sos de frontera?



-No, pero mi abuela era brasilera. Supongo que viene de ahí.



-¿Cuáles fueron los primeros pasos del Bafo?



-Salíamos a tocar por la calle hasta que nos invitaron de la Trouppe Ateniense a tocar como cierre de su espectáculo. Empezamos a agarrar ritmo y fuimos creciendo. Luego nos presentamos en el concurso de Carnaval, cuando existía la categoría scola, y ganamos todo en el único año en que nos presentamos.



-Al poco tiempo estaban actuando en Argentina…



-Es verdad. También estuvimos en Chile. Actuábamos en todos los festivales de Argentina. Recuerdo que hicimos shows en el mismo escenario que Sandro, que Mercedes Sosa… estuvimos con los más grandes de la región. Tocamos en la inauguración del puente subfluvial de Paraná. En 1971 hicimos temporada en Mar de Plata, cantando en fiestas y teatros. Estuvimos 75 días y fuimos invitados a tocar en la mesa de Mirtha Legrand. Esa época fue una explosión.



-¿Qué pasó después?



-El empresario que nos manejaba allá falleció y también las cosas cambiaron. Nosotros tampoco estábamos muy dispuestos a viajar tantos días, fuimos formando familia y nos quedamos en Uruguay, donde nunca paramos, hasta ahora seguimos con fiestas y bailes todo el tiempo. Nosotros tocábamos casi todos los fines de semana en el Rowing, en el Sudamérica y todos los boliches de la época. Después vino la etapa en la que estamos ahora, más dedicados a fiestas particulares, casamientos, cumpleaños, eventos.



-¿Cómo se dio la incorporación de las “mulatas de fuego”?



-Mulatas hubo siempre. Además de por la orquesta, el Bafo se caracterizó por las bailarinas. La incorporación más reciente y que fue una pegada fueron los mulatos. Yo dije: las mulatas sacan a bailar a los hombres de la fiesta, pero necesitamos chicos que saquen a bailar a las mujeres. Fue un boom. Hacemos coreografías. Es variable pero a cada fiesta llevamos hasta siete mulatas y cuatro o cinco mulatos.



-¿Cuánto afectó la pandemia al grupo?



-Fue un momento muy difícil. Hubo que parar todo. Desde el año pasado está levantando, pero no llegamos al nivel de fiestas teníamos antes. Va despacio, pero seguro.



-¿Cuál es el secreto de la vigencia de Bafo da Onça?



-En este tiempo hubo muchos cambios, pero siempre nos adaptamos, manteniendo la esencia. Somos un grupo que toca bien, lo musical es muy importante y apostamos a divertir. Las mulatos y los mulatos fueron y son más importantes. Tenemos cantantes espectaculares, como Iraí Pastor.



-¿Cuántos integrantes ha tenido la escuela?



-No los conté, pero seguramente lleguemos a 500. Hubo muchos músicos en la orquesta y bailarinas y bailarines. Hay mucha rotación porque al trabajar los fines de semana, de noche, es un trabajo que se hace a determinada edad y después, con los compromisos familiares, se va dejando.



-¿En tu caso dejaste?



-Dejé de tocar en la orquesta pero sigo en la dirección y producción. Voy a todos los shows. Dejé porque me pareció que era momento de dar lugar a otras generaciones.



-¿Cómo van a celebrar los 60 años del grupo?



-Vamos a seguir todo el año con actuaciones y esperemos el año que viene festejar con un gran show.