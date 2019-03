Atrapada en una lucha alienígena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ganadora del Oscar por La habitación, Brie Larson, es quien interpreta a la Capitana Marvel, ahora con película propia. De esta nueva aventura, que se conecta con la historia de Los Vengadores y sus films, habló la actriz en la siguiente entrevista.

-Contanos cómo es ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel.



-Sentís la responsabilidad que conlleva el estar en un set como este, porque entendés que si solo se tratara del espectáculo y el CGI, no necesitarían contratarme. Podrían contratar a cualquiera para hacer esto. Nos están contratando a nosotros por quienes somos como artistas, por nuestra cabeza, por lo que nos atormenta y no nos deja dormir, y por lo que nos moviliza. Esas cosas son en definitiva las que hacen a la película, porque las persecuciones de autos y las explosiones son muy divertidas, pero en realidad, lo que te queda, te hace pensar y te hace volver a verla, son esas relaciones interpersonales y los conflictos entre estos personajes.



-¿Qué podés decir de tu personaje, Carol Danvers?



-Carol está dividida en dos: es mitad Kree y mitad humana. Los Kree son unos guerreros realmente increíbles, súper intelectuales y los mejores en lo que hacen. Pero también tenemos esta otra parte de ella que es humana y que es su parte amorosa, pero también es la parte que la hace un poquito descarada y, por momentos, un poquito temeraria. Es su costado más emocional. La vuelve agresiva y competitiva. Todo lo bueno y lo malo radica en ese costado humano. Es su peor defecto y lo mejor de ella. Creo que en ese sentido es tan fácil identificarse con ella, porque también nuestro cerebro está dividido en dos.



Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El pensamiento lógico por un lado y las emociones por el otro, y luego tenemos la lucha entre ambos. ¿Cuál tiene más valor? ¿A cuál deberíamos escuchar? Y esa lucha interna es lo que hace que la película, e interpretarla a ella, sea tan interesante en todo momento para mí porque básicamente estoy interpretando a dos personajes al mismo tiempo, lo que hace que la película nos sorprenda constantemente.



-¿Te conectaste con ese conflicto?



-Sí, porque con un proyecto como este debés pensar en qué te deparará el futuro, al igual que si estuvieses haciendo una larga temporada de una obra teatral. Debe ser algo que a medida que vas creciendo y tu vida continúa evolucionando, tenga algo que te siga inspirando e interesando. Es por eso que cada buena obra de arte, libro, película o pintura que ves, te hace crecer. Cada vez que releés un libro, lo ves desde una perspectiva diferente. Así que la idea de volver sobre ese conflicto de base entre lógica y emoción será algo con lo que me debatiré en mi interior por el resto de mi vida. Puedo continuar para siempre explorando eso.



-¿En qué época tiene lugar la película?



-Es interesante regresar a la década de 1990, en especial ahora que estamos en este gran clímax con Infinity War, donde todo entró en esta mega crisis. Y, sin embargo, ahora volvemos al principio, retrocedemos en el tiempo y nos remontamos al momento en el que todo comenzó, y vemos el origen de todo esto. Creo que será una experiencia sumamente divertida, incluso si no estás familiarizado con las películas anteriores. Pero si las has visto a todas, si estás comprometido en este viaje, creo que disfrutarás todas las pequeñas piezas que son las semillas de lo que vendrá.



-¿Creés que este siempre fue el plan para dar más peso a tu personaje?



-No entiendo realmente cómo lo hacen. Son sencillamente un grupo mágico de personas haciendo realidad todo esto. Pero parecería como que todo estaba orientado a algo, de la misma manera que siento que toda mi experiencia de vida como mujer, junto con todos estos aspectos extraños de mi persona, confluyen ahora para dar vida a este personaje, en este momento y esta época. Y siento que no podría haber sucedido en ningún otro momento que no fuera este.



-¿Pensás que esta película les dará a los niños una nueva perspectiva?

​

-Sí, realmente te cambia de perspectiva. Una vez que te enterás de lo que empieza Capitana Marvel y las cosas que inspira dentro de la película, realmente cambia la perspectiva de todo el resto del catálogo de un modo profundo. Es algo poderoso. Parte de lo que me movió a hacer esta película fue cuando Kevin me contó que su hija no había visto nunca las películas de Marvel y que esta sería la primera. Eso me hizo cobrar perspectiva y comprender el potencial y que era un gran momento para esta película.



-¿Qué hay de Samuel L. Jackson?

​

-Sam es como mi familia. Somos el dúo dinámico que el mundo no sabía que necesitaba. Esta es la tercera película en la que estamos juntos, y nos adoramos y lo pasamos genial. Puedo hablar con él de lo que sea. Es sencillamente un actor magistral. El actor más extraordinario que hay. Estaba muy emocionada cuando me enteré de que iba a estar en esta película.



-¿Cuál es la relación entre Carol y Nick Fury?

​

-Al principio, no están en la misma sintonía. Ambos están enfrentados y ninguno de los dos comprende muy bien al otro. Pero es justamente ese conflicto el que hace aflorar su sentido del humor, que es como la primera chispa que los hace darse cuenta de que tienen cosas en común. Y luego pasan a trabajar juntos, en equipo, y logran combinar las habilidades de ambos. Se complementan muy bien.



-Hablanos de los Skrulls y de la actuación de Ben Mendelsohn.

​

-Los Skrulls son alienígenas que pueden cambiar de forma. Pueden adoptar la memoria de su huésped, pero solo pueden asumir recuerdos recientes. Así que solo cuentan con escasa información, que es en parte cómo podés darte cuenta de si se trata o no de un Skrull. Ben Mendelsohn es uno de ellos, Talos, y es sencillamente un actor increíble, sumamente talentoso y divertido.



-Descríbinos la Starforce.

​

-Es el grupo de élite del ejército Kree. Son como un equipo de fuerzas especiales. Todos poseen un conjunto especial de habilidades y poseen una gran familiaridad entre sí. Son hermanos y hermanas de armas. Pero te das cuenta de que Carol es un poquito ajena, porque sencillamente no serías Carol si no te sintieras un poco al margen. Así que hay un cierto tira y afloje que uno no termina de entender, pero que más tarde vale la pena.



-¿Esa mentalidad tiene que ver con su costado de piloto?

​

-Supongo que sí porque los pilotos, en su mayor parte, están solos. Pero lo que me pareció único de Carol, al leer los cómics, a partir del guion y al aprender más sobre ella, fue ese sentido del humor que posee mezclado con una híper inteligencia y una capacidad total para hacer frente a cualquier reto que se le presenta. Me di cuenta, tras visitar la base de la Fuerza Aérea, que los pilotos también son así. De manera que su espíritu o su esencia es la Fuerza Área.



-¿Cómo fue el entrenamiento de vuelo?

​

-Ah, vomité muchísimo. Así es en parte cómo me gané mi nombre clave. Todos los pilotos me decían que no se supone que deba andar contando esas cosas, pero no me daba vergüenza. De hecho, estábamos simulando un combate aéreo cerrado, así que íbamos haciendo giros en todas direcciones. Mi piloto era tan increíble y súper talentoso. Llegamos a alcanzar hasta 6,5 G. Fue sencillamente alucinante poder experimentar todo eso, en especial una vez de regreso en el set. Cuando estábamos simulando una maniobra de tonel volado, yo podía recordar exactamente cómo se siente eso, cómo se siente en el cuerpo, lo difícil que es respirar. Son todas esas pequeñas sutilezas que espero que afloren en la película de manera que, independientemente de quién seas, sea que estés en la Fuerza Aérea, seas piloto, o lo que sea, que reconozcas eso. Que parezca real.



-¿Cómo es trabajar con los directores Ryan Fleck y Anna Boden?

​

-Había mucho trabajo que hacer, así que siento que era una tarea para dos. Ha sido realmente maravilloso trabajar con ellos. Trabajaron tan duro y diligentemente en el guion en particular, y elaborando esta estructura e historia. Estoy tan agradecida de que me hayan dado el personaje más dinámico que he tenido oportunidad de interpretar en mi vida. Vienen del mismo mundo que yo, así que poder estar con ellos en esta película me parece casi surrealista. Estoy realmente agradecida.