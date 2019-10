"Así habló el cambista", "Presidente bajo fuego" y "Guasón" recomendaciones en cine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así habló el cambista

La nueva película de Federico Veiroj (La vida útil, El apóstata, Belmonte) es una adaptación personal de Así habló el cambista, una novela de Juan E. Gruber publicada en 1981. Sigue la peripecia de Humberto Brause (un gran papel de un Daniel Hendler caracterizado), el cambista del título, quien se aprovecha de ciertas peculiaridades del sistema financiero uruguayo (la acción transcurre entre mediados de la década de 1950 y la llegada de la dictadura) para enriquecerse y, de paso, meterse en asuntos que parecerían superarlo. Además lidia con una esposa (Dolores Fonzi) distante pero peligrosa y socios cercanos y peligrosos. El conjunto está muy bien apoyado en una puesta en escena clásica.

Guasón

Si hay actuaciones que marcan una carrera, esta es la de Joaquin Phoenix quien ya ha demostrado con creces ser uno de los actores contemporáneos más relevantes (por si tiene dudas vea su papel en The Master y con eso debería bastar). En Guasón interpreta a Arthur Fleck, un payaso desclasado en una Ciudad Gótica que aún no conoce a Batman. Fleck está en un mal momento: se siente humillado, debe cuidar a su madre enferma y, en el peor escenario, quizás no sea lo suficientemente gracioso para cumplir su sueño de ser un comediante exitoso. Phoenix, que está presente en cada segundo de la película, arma un trabajo corporal impactante haciendo que todo su ser transmita el dolor y el resentimiento creciente hacia una sociedad que, sistemáticamente, le da la espalda.

Dirigida por Todd Phillips (¿Qué pasó ayer?), Guasón no es una película de superhéroes y archivillanos, sino que es una suerte de cruza entre Taxi Driver y El rey de la comedia, dos películas de Martin Scorsese con las que comparten sentimiento y escenario. Fleck, como aquellos personajes interpretados por Robert De Niro (que también está en Guasón) es un marginal con una capacidad importante de imaginación en su camino hacia la redención.

La película ganó el León de Oro en el festival de Venecia en el primer paso hacia ser una de las figuritas repetidas en la temporada de premios que termina en los Oscar. Es difícil saber cuál será su suerte en esa travesía, pero debería haber un Oscar para Phoenix (que hizo un personaje similar en la reciente You Were Never Really Here), un actor en pleno manejo de sus habilidades.

Presidente bajo fuego

En la franquicia más improbable del mundo (quizás junto con Rápido y furiosos aunque no tan exitosa), Gerard Butler vuelve como Mike Banning, el guardaespaldas presidencial más ocupado del mundo. En esta tercera entrega (las otras fueron Ataque a la Casa Blanca y Londres bajo fuego), debe cuidar al nuevo presidente (Morgan Freeman que fue ascendiendo en la saga) y cuando ocurre el inevitable intento de magnicidio queda a merced de disputas internas y, como siempre, solo se tiene a sí mismo. Con eso le alcanza y le sobra. Dirige Ric Roman Waugh (La próxima víctima, El infiltrado) quien fue doble de riesgo y sabe cómo administrar la acción y cómo coreografiarla. Es una película de acción para un público que conoce el género y lo disfuta.