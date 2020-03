Ariel de Cuba, creador de "Quedate en casa" habla del éxito y el encierro por el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es un desconocido para la mayoría de los uruguayos, aunque su canción suena en todo el mundo, también en nuestro país donde ya ocupa un lugar entre lo más escuchado. Ariel de Cuba se encuentra en España haciendo la cuarentena por el coronavirus; y ese virus fue el responsable de su éxito. Hace pocas semanas escribió la canción “quédate en casa” que se hizo viral en pocas horas. Sobre su situación actual, su negación a firmar contrato con las grandes compañías discográficas, la recepción que ha tenido su canción y cómo está pasando estos complicados momentos en España junto a su familia habló el creador del hit del momento con la revista Sábado Show.

“Estoy emocionado con lo que me está pasando. Me están llamando de México, Argentina, Chile, pero lo que más me emociona es ver la gente en Youtube, ver cómo está creciendo la canción, como el virus”, dice el cantante Ariel de Cuba.

Ariel de Cuba. Foto: Difusión

“De una radio me dijeron que mi canción era un virus para curar otro virus. De verdad tiene razón porque se ha hecho viral, y como se crean los antídotos, con un virus. La canción se ha hecho viral no porque soy compositor o porque he hecho una canción linda, sino por la gente. Hay doctores, médicos haciendo videos en sus pocos tiempos libres, gente en el supermercado también haciendo challenges, es genial todo esto” dice el cantante de 42 años que se encuentra en España.

"Aquí estamos, encerrados. Es muy fuerte esto que está pasando”, agrega.

—¿Cómo se está viviendo la situación en España?



—La policía afuera, no dejan que nadie salga, para ir al mercado es complicado y tenes que tener un papel firmado si quieres andar el coche, pero está bien todo lo que están haciendo, es la única forma de parar esta pesadilla. Creo que hasta tardaron en hacer esto.

—Vos le has sacado el provecho a la situación con una canción que ya tiene más de medio millón de reproducciones y que se escucha hasta en Uruguay.



—En realidad te digo una cosa, yo tengo hijos y la canción la hice sin saber que se iba a hacer tan conocida y viral en el mundo. No sabía que Univision o Telemundo me iban a llamar, es como cuando te enamoras, haces una canción de amor y te haces multimillonario. Y fíjate si habré hecho esta canción por amor que hablo de lo que está pasando aquí: que “no importa la política que sigas tú, lo importante es tu actitud”; esto es algo bien fuerte y no un juego y hay que cuidar al abuelo que son los más perjudicados. Estoy diciendo que admiro a esos profesionales que están trabajando duro, como animales como decimos en Cuba. Y la letra edice que la única manera de detener el virus es quedándose en casa. Como tengo dos niños chiquititos, me metí a componer para dar un mensaje de lucha y esperanza, no de destrucción, no de lamentaciones. Por eso creo que mi canción se ha convertido en un himno, porque tienes que ver los videos de la gente en las calles, en los barrios, a las ocho de la noche ponen mi canción y se ponen a aplaudir; y es un fenómeno mundial porque hay unos influencers que me están contactando para hacer un video viral con la canción. Eso va a ser bestial.

—¿Cuál sientes que es tu merito con la canción?



—Siento que el mérito no es haber hecho una canción que esté buena o que guste, es haber unido a las personas por la canción, eso es algo bien lindo, y es algo que no se paga con dinero. Y ya se han acercado los tiburones de las compañías discográficas más importantes para proponerme contrato y les dije que no, que no quiero contrato con ninguno.

—¿Por qué no?



—Porque esto lo hice de corazón, no lo hice por negocio. El video fue hecho por mi niña con un iPhone con estabilizador y el niño mío era el bailarín del paso, taparse la boca con el codo; y es algo que la gente le ha llegado porque lo hicimos de corazón y en familia. No sabía que se iba a hacer tan viral y ahora me están llamando de distintas partes del mundo y me tomo por sorpresa, porque aparte cuando uno hace esto, escribe una canción así, es porque lo haces de corazón, lo sientes así. Entonces yo me veo en el deber de ver los comentarios y hasta he llorado leyendo los comentarios que me ha puesto la gente. Me han dado esperanza.

Ariel de Cuba. Foto: Difusión

—La canción te da las pautas para que te puedas cuidar contra el coronavirus.



—Exacto, entonces ves a los niños chicos cantando la canción. Es verdad que la canción dice: “si no toman medidas estamos jodidos”, y esa palabra me salió así.

—¿Te avergüenza haber dicho esa palabra en la canción?



—El compositor debe ser real, como cuando quieres enamorar a una mujer, no te puedes crear un guion, porque es falso, y cuando ve que no eres así, fracasaste con ella; es lo mismo con las canciones, me salió decir la mala palabra pero las cadenas la están pasando. Ha sido súper lindo pese a que la canción tiene esa palabrita, todos los niños la están bailando. Me salió como se dice en Cuba, y en España son muy mal hablados, para ellos ese lenguaje es muy suave.