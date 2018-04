Dos argentinas y una con candidatura

La reina del miedo.

Robertina es una reconocida actriz que está preparando un monólogo. Recién separada, vive sola con la chica que limpia su enorme casa la que, dos por tres, se queda sin luz. La película arranca con una de esas noches en la que se va la energía eléctrica y Robertina, aterrada, decide llamar a la empresa de seguridad que tiene contratada. Esos primeros minutos parecen meternos en un film de suspenso, luego nos daremos cuenta de que son la introducción para averiguar si la protagonista es la reina del miedo, está paranoica o qué le sucede. Lo que está claro es que cada vez que Robertina tiene que encarar algo relacionado a su obra teatral, encuentra una excusa para dispersarse. Claro que no todas tienen el mismo calibre, como cuando hace un viaje relámpago a Dinamarca para acompañar a un amigo enfermo de cáncer. Es en esas charlas con Lisandro –muy bien Diego Velázquez- que podremos entender más a este personaje que Valeria Bertuccelli escribió, le puso el cuerpo y codirigió –debutando en ese rol- con Fabiana Tiscornia. Con Robertina vuelve a demostrar sus enormes dotes actorales, dejando en claro que no solo puede hacernos reír, sino que sabe ponerle el tono adecuado al drama aunque en él no deje de colarse la comedia (la escena de la depilación es un ejemplo) o el humor negro. La reina del miedo es Bertuccelli de principio a fin, y es la forma cómo se mete en su personaje y lo llena de matices que hace que esta película gane en riqueza y atractivo. A algunos les perecerá que no está pasando nada, otros dirán que el final no los conforma. Otros, como quien escribe, sentirán haber presenciado el trayecto de una persona que, entre rutinas y situaciones extraordinarias, quizás haya aprendido a adoptar otra actitud ante el paralizante miedo.

Título original: La reina del miedo | Directoras: Valeria Bertuccelli y Fabiana Tiscornia | Elenco: Valeria Bertuccelli, Diego Velázquez, Sary López, Mercedes Scápola | Género: Drama | Origen: Argentina | Duración: 107' | ***

Maracaibo.

Un cirujano que acaba de conseguir un ascenso, su esposa oculista y su hijo a punto de presentar su tesis universitaria pasarán por una situación que alterará sus vidas para siempre y que les demostrará que no eran tan perfectas como pensaban. Sobre todo lo que esta película muestra, bajo una supuesta fachada de thriller, es lo que subyace en una relación padre-hijo en la que indudablemente la comunicación estaba fallando. El relato se centra fundamentalmente en el padre, interpretado con gran solvencia por Jorge Marrale, quien debe recurrir mucho a su gestualidad para transmitir sus estados de ánimo y la pérdida de dirección en la que ha caído. Lo acompaña muy bien Mercedes Morán en una historia que se toma sus tiempos, que se muestra obvia en algunos momentos y que debió dedicarse solo a ser un drama. El resto sobra.

Título original: Maracaibo | Director: Miguel Ángel Rocca | Elenco: Jorge Marrale, Mercedes Morán, Matías Mayer, Nicolás Francella, Alejandro Paker, Luis Machín | Género: Thriller | Origen: Argentina | Duración: 95' | ***

El Proyecto Florida.

Una madre soltera y su pequeña hija viven en uno de los tantos moteles cercanos a Disney. Son la contracara del mundo mágico, viviendo el día a día para conseguir el dinero para pagar la renta o comer algo. Pero este film, si bien es un drama, no es una historia triste porque las protagonistas encaran sus días con una alegría y una libertad que contagia. Sobre todo la actriz que encarna a la niña (Brooklynn Kimberly Price), una debutante, sorprende por su frescura y expresividad. Al lado, tienen a un actor de fuste, Willem Dafoe, que en su papel de manager del motel consiguió una merecida nominación al Oscar. Sean Baker (Tangerine) vuelve a poner en primer plano a esos personajes que esconden las fachadas perfectas de ciertos lugares de los Estados Unidos. Claro que son unos marginales bien distintos a los de estos lares, pero sigue siendo gente por fuera de lo que brilla y conquista de ese país.

Título original: The Florida Project | Director: Sean Baker | Elenco: Brooklynn Kimberly Prince, Bria Vinaite y Willem Dafoe | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 111' | ****