Aquaman en la pantalla grande

Al tratarse de una película introductoria, la primera parte se consume en contar quién es Aquaman. Hijo de la Reina Atlanna, de Atlantis, y de un humano cuidador de un faro, a Arthur no le interesa para nada ocupar el trono que le corresponde. Pero cuando su medio hermano Orm pretende sumar el poder de los siete mares para apoderarse además de lo que sucede en la superficie, el “mestizo” no tendrá más remedio que pelear esa guerra. En ella se mezclará también un pirata que busca venganza porque Aquaman fue culpable de la muerte de su padre. Jason Momoa está lejos del Aquaman que nos mostraban los cómics (Orm se parece más), por lo que tiene la responsabilidad de hacernos ver que en la pantalla grande de DC Comics, el Rey de los Mares luce como él. Se puede decir que lo logra. Intenta además imprimirle ese humor que es más típico de los superhéroes de Marvel -al menos les sale mejor-, pero el guión no le deja muchas oportunidades ni le da buenos chistes. En la segunda parte viene toda la parte de batallas subacuáticas que los seguidores del género esperan. Por el lado de las curiosidades está ver a Nicole Kidman en un papel poco habitual, con peleas incluidas. Hay mensajes ecologistas y contra el racismo, pero en líneas generales es una de superhéroes típica, básica y hecha para que vengan más y -esperemos- más consistentes.

Título original: Aquaman | Director: James Wan | Elenco: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman | Género: Fantasía/ Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 139’ | ***