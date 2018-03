Apuestas, superhéroes y parejas

Apuesta Maestra.

Molly Brown era esquiadora profesional y quería ir a los Juegos Olímpicos. Un accidente truncó el sueño y sintió que la relación con su exigente padre, quien la alentaba para lograrlo, ya no era la misma. Lo siguiente era ir a la Universidad, pero antes decidió tomarse un año sabático sin imaginar que encontraría la forma de independizarse de su familia. Entre 2003 y 2010, primero en Los Ángeles y luego en Nueva York, organizó mesas multimillonarias y clandestinas de póker en las que participaron estrellas de Hollywood, deportistas muy conocidos, agentes de Wall Street y hasta la mafia rusa. Esto último la puso en la mira del FBI, que la detuvo cuando ya había dejado el juego para obtener información de sus participantes. La primera película de Aaron Sorkin como director tiene su sello inconfundible como guionista, tarea que también desempeña aquí y por la que es candidato al Oscar: diálogos a toda velocidad, filosos, cargados de información, ingeniosos. Ya los hemos escuchado en The West Wing y Newsroom (TV) o en El Juego de la Fortuna y Red social (cine), pero ahora se agrega su mano en la dirección. Y lo hace bien, con atractivo, elegancia y enganche, sin que el espectador se aburra a pesar de las dos horas veinte. Gran mérito corresponde a Jessica Chastain (candidata al Globo de Oro), quien se adueña de la película y del personaje que existe en la realidad. Bien secundada por el siempre efectivo Idris Elba, como su abogado, en tanto Kevin Costner hace un buen trabajo como su padre. La película no se detiene en el juego y las apuestas, sino que pretende ser el retrato de una mujer que buscó ser muy buena en algo cuando aquello para lo que debía serlo se le escapó por un detalle. Lo logra con un producto Sorkin típico con una Chastain estupenda.

Título original: Molly's Game | Director: Aaron Sorkin | Elenco: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Samantha Isler, Chris ODowd | Género: Drama/Crimen | Origen: Estados Unidos | Duración: 140' | ****

Pantera Negra.

Existe un país en África que posee un metal, el vibranio, que le ha permitido un gran desarrollo tecnológico. Compartirlo con el mundo o preservarlo para seguir conservando el estilo de vida es una de las interrogantes que plantea este film de superhéroes de Marvel que, por lo que más llama la atención o por lo que pasará a la historia, es por ser protagonizado por un elenco casi completamente de raza negra. Además, hay personajes femeninos poderosos, por lo cual las otroras "minorías" estarían siendo ampliamente representadas en un relato que combina luchas políticas, algo de romance, peleas en su justo término y promesa de secuelas (es una trilogía). Completa, entretenida y llamativa, pero dista de ser la joya que algunos proclaman.

Título original: Black Panther | Director: Ryan Coogler | Elenco: Chadwick Boseman, Lupita Nyongo, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Angela Bassett | Género: Acción/Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 134' | ***

Recreo.

Tres parejas pasan un fin de semana juntas en el campo. Los anfitriones son dos arquitectos de buen pasar con un hijo de 12 años, que reciben a un publicista en busca de un nuevo proyecto y su esposa, flamantes papás de un bebé, y a los desbordados padres de trillizos. La reunión se presta para que suceda lo típico en películas de este tipo: secretos que se conocen, apariencias que se derrumban, insatisfacciones que molestan. Hernán Guerschuny (El crítico) y Jazmín Suart que también actúa- se juntan para dirigir una comedia que se va oscureciendo conforme avanza y termina pareciéndose más a un drama. Elenco solvente y bien elegido para una historia en la que el espectador le irá "sacando la ficha" a cada personaje que, gracias a este "recreo", terminará mostrándose tal cual es. Luego, la vida sigue.

Título original: Recreo | Directores: Hernán Guerschuny y Jazmín Stuart | Elenco: Carla Peterson, Juan Minujín, Fernán Mirás, Jazmín Stuart, Martín Slipak, Pilar Gamboa | Género: Comedia/Drama | Origen: Argentina | Duración: 100' | ***