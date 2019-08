Antonela Lima: Madre Modelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Fuiste mamá hace dos meses y medio, ¿cómo recuerdas el primer contacto con Faustina?



-Fue una experiencia inolvidable. Durante el embarazo una siempre está con la expectativa de cómo va a ser el nacimiento. Pero en mi caso fue espectacular. Nació después de dos horas de trabajo de parto natural. El primer contacto fue mágico. Es como que estás dentro de una película. También lo viví con mucha emoción por Ignacio (Ramírez) con quien estamos hace 10 años juntos. Somos novios desde los 13 años. Verle la cara en ese momento fue hermoso. Habíamos armado una historia de amor muy linda y dijimos: “Se está cumpliendo lo que empezamos a soñar hace 9 o 8 años atrás”. Él siempre quiso una niña y se le dio. Yo estaba más con el varón, pero apenas la vi a Faustina, me derretí.



-¿Cómo vienen estos primeros meses de crianza? ¿Duerme bien?



-Sí, es una divina. Todos los días demuestra algo nuevo. Al principio era muy demandante y me costaba adaptarme porque cada hora y media pedía para comer. Hoy cada tres horas la amamanto y vuelve a dormir. Está solo con lecha materna y he descubierto que la lactancia es lo más grande que hay. En comparación con otros bebés que he conocido o he escuchado, ella es súper tranquila. No llora para nada... solo si tiene algún cólico.



-¿Qué planes tienen como familia?



-Con un futbolista nunca se sabe. Por ahora, Ignacio está muy contento en Liverpool y aquí nos quedaremos. Después se verá. Ahora estuvo casi un mes en Perú por los Juegos Panamericanos. Estaba extrañando y muy demandante con la gorda: a cada rato me pedía que le mandara fotos.

Faustina, la hija de Anto Lima.

-¿Qué análisis hacés del desempeño de Uruguay los Juegos Panamericanos?



-Empezaron muy bien y en los partidos decisivos no pudieron lograr resultados. Ante Argentina, no se entendió mucho el planteamiento del técnico. Si vas a perdiendo 2 a 0 y te estás jugando el pasaje a la final, hacé los cambios un poco antes. No lo digo por Ignacio, que entró para mí un poco tarde, por cualquier otro. Justo él es delantero porque si fuera defensa no pedía que entrara. Pero el entrenador, perdiendo como estaba, puso primero un defensa, luego un mediocampista y al final a Ignacio. Fue inentendible lo que hizo. Una pena porque perdieron justo cuando el partido lo estaban pasando por los canales abiertos.



-¿Sos hincha de Liverpool?



-Sí, con el tiempo me hice hincha. Nosotros somos de Mercedes e Ignacio se vino desde chico al club y lo acompañamos en todo. Tengo muy buena relación con el presidente José Luis Palma. A pesar de que en las últimas fechas, Ignacio no estuvo por su presentación en los Panamericanos, yo iba igual a la cancha a alentar a Liverpool. El clima es muy familiar y me encanta.



-En los medios, ¿cómo continuará tu carrera?



-Ahora hice un alto por la maternidad. Pero tengo algunas propuestas para relatar. Me habían llamado en julio, pero Faustina era muy chiquita. Ahora retomé las conversaciones y si bien no está cerrado, me voy a orientar para el fútbol femenino. Después de que hicimos el relato del partido Uruguay - Bolivia con Daiana Abracinskas y Karen Todoroff, se generó un antecedente fuerte. Al mismo tiempo, sigo estudiando relato y comentario.



-¿El relato es lo que más te gusta?



-Sí, me encanta. Todos tenemos el oído preparado para escuchar voz masculina narrando fútbol, por eso llama mucho la atención cuando lo hace una mujer. Yo estoy definiendo mi estilo, si bien hay muchos relatores que me gustan, como Rodrigo Romano o Roberto Moar. Estoy investigando y preparándome para dar lo mejor cuando me toque.



-¿Siempre te gustó el fútbol o vino de la mano de tu relación con Ignacio?



-Desde siempre. De chiquita, acompañaba a mis hermanos al baby fútbol en Mercedes. Cuando me instalé en Montevideo, jugué en Colón, pero era el equipo tetracampeón. Ellas eran muy profesionales y yo no pude seguirles el tren. Me dediqué a la comunicación. Me gusta más ver jugar que jugar.



-Llevan 10 años juntos, ¿cómo manejan el capítulo celos?



-Ninguno de dos es celoso. A veces yo comparto fotos un poco sexies y él lo tiene asumido. Lo hemos hablado. Después está su tema con el fútbol, que es un ambiente al que se acercan muchas chicas: algunas que no respetan familia ni nada. Pero Ignacio me da mucha seguridad. No me tengo que preocupar por las botineras, sino por él que es mi pareja.



-¿Van por el hermano para Faustina?



-Seguramente. Siempre me imaginé siendo madre de tres o cuatro hijos.



-Eran una pareja que disfrutaba mucho de salir. ¿Extrañás la noche?



-Un poco sí. Obviamente tuvimos que aflojar pero en cualquier momento se va a poder salir alguna noche que otra. Son etapas. Ahora el 24 de agosto, seguramente recurramos a alguna abuela para poder salir.