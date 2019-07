Angela Bassett, Felicity Huffman y Patricia Arquette protagonizan drama de Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Cuál es la diferencia entre dejar que tus hijos crezcan y dejar que se alejen? Tres amigas de toda la vida, Carol (Angela Bassett), Gillian (Patricia Arquette) y Helen (Felicity Huffman), se sienten olvidadas por sus respectivos hijos: Matt (Sinqua Walls), Daniel (Jake Hoffman) y Paul (Jake Lacy).



Los jóvenes se encuentran en Nueva York, por lo que las amigas deciden viajar a esa ciudad para intentar reconectar con ellos. Durante el proceso, se darán cuenta de que sus hijos no son los únicos que necesitan un cambio en sus vidas, sino que ellas también lo están demandando.



Más que madres, la película que Netflix estrena el próximo viernes, muestra el viaje de redescubrimiento que obliga a estas mujeres a redefinir sus relaciones con sus hijos, amigos, maridos y, sobre todo, con ellas mismas. Busca ser “una exploración conmovedora, divertida y honesta de la vida después de la maternidad”, anuncia la sinopsis.



Basada en la novela Whatever makes you happy, del británico William Sutcliffe, esta película fue escrita por Cindy Chupack (Sex and the city, Divorce, Modern Family), quien además la dirige, siendo este su debut como directora de un largometraje. Como productora tiene dos Emmy ganados, por Modern Family y por Sex and the city. En el caso de Más que madres, la productora es Cathy Schulman (Crash).

Inconvenientes.

Más que madres tenía previsto su estreno para el pasado 26 de abril. Pero el 12 de marzo de 2019, fiscales federales de los Estados Unidos denunciaron que unas cincuenta personas influyentes y de dinero pagaron para que sus hijos fueran admitidos en prestigiosas universidades de ese país, como Harvard, Stanford y Yale.



Una de las denunciadas fue la actriz Felicity Huffman, quien se declaró culpable y la fiscalía pidió para ella cuatro meses de prisión, una multa de 20 mil dólares y doce meses de libertad supervisada.



A la espera de la resolución del caso, finalmente Netflix decidió estrenar Más que madres, cosa que ocurrirá el próximo viernes.