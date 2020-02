Andy Rey, la nueva sensación del reguetón local habla de su meteórica carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Su más reciente canción, “Mal educada”, está por llegar a las 700 mil reproducciones en Youtube a solo un mes de su lanzamiento. Andy Rey tiene 24 años y muchos motivos para festejar mientras sus canciones suenan en la radio y su carrera comienza a tomar impulso. Sueña con llegar a grabar en Colombia donde está la mayor presencia de artistas de la música urbana que, como él, cantan reguetón. En esta entrevista con Sábado Show, Andy Rey, quien habla muy rápido, cuenta sobre sus inicios en la música, sus proyectos y sueños a futuro y cómo se maneja la ansiedad en el universo musical.

—¿Cómo llegás a la música?



—Llego a la música con 15 años. Me gustaba la música y cuando que llegué a Uruguay, porque soy de Israel, se escuchaba la cumbia. Al principio me burlaba de ellos pero después me di cuenta que podía cantar como ellos y terminé cantando cumbia. Canté en bandas de acá, también en Argentina con una banda que se llama Rebelados, pero después me di cuenta que lo que me gustaba era el reguetón y ahora estoy más enfocado en eso.

—Hace un par de años lanzaste tu primera canción que tenía a la Reina Comunales en el video.



—Me salió bien el primer video y ahora la idea es sacar un video cada dos meses. Igual ese primer video lo saqué más como un hobby, no pagué publicidad, y ahora como que me quiero enfocar y laburar solo de esto.

—¿Ya tenés pensado qué tema vas a sacar a continuación?



—Estoy trabajando en dos temas, estoy viendo cuál elijo y en los primeros días de febrero espero lanzar uno, tal vez saco dos temas porque soy muy ansioso.

Andy Rey. Foto: Difusión

—¿Ansioso de qué?



—En la vida en general soy muy ansioso. Fui aprendiendo, antes era muy impulsivo y ahora estoy mejor.

—¿Es complicada la movida nocturna en Uruguay?



—Me han llamado pero todavía no he querido hacer boliches, prefiero no empezar todavía. Prefiero sacar más temas y que se valore el laburo para hacer un show y no estar en los boliches, quiero llegar a eso. Vamos a ver si se puede.

—¿Con tanta ansiedad hay una intención de lanzar un disco, o preferís ir canción a canción?



—Está la idea de sacar temas con la intención de ver qué canciones quedarían para un disco. Por ahora voy a tirar temas para hacerme conocer. No quiero sacar un disco por sacarlo, prefiero trabajar cada tema y ver si funciona o no, fe tengo. Soy compositor, no me considero cantante pero tengo que aprender a componer.

—¿Siempre moviéndote en el reguetón o querés probar por distintos estilos?



—Quiero ir por varios estilos. El reguetón, si te ponés a hilar filo suena todo igual, por eso siempre dentro de lo urbano quiero probar por distintos estilos.

Andy Rey. Foto: Difusión

—¿Es complicado ser un diferencial en la música urbana?



—Es complicado hacer una canción de reguetón. La gente de afuera puede pensar que es fácil, que es todo hecho en computadora, no. Hay que buscar cada sonido, es complicado y que quede bien, da mucha frustración cada tema. Si querés hacer un buen producto tenés que laburar mucho.

—¿Cómo es el método de trabajo?



—Es complicado porque es Uruguay, sabrás que es complicado, pero si bien es chico vale como país. Y ser conocido acá para después viajar, quiero ir a Colombia y hacerlo allá porque es la cuna del reguetón. Pero bueno, hay que meterle más.

—Vos componés las canciones, ¿cómo es el proceso?



—Soy compositor, en realidad laburo de eso. Soy compositor desde hace años y trabajo para bandas de Argentina y hago jingles de televisión pero ahora me quiero dedicar a la música y dejar de hacer canciones para otros y componerlas para mí.

—¿Es complicado escribir canciones que después podés pensar, por qué no la canté yo?



—En realidad no porque las escribo para esas bandas. Por eso ahora quiero dejar eso y enfocarme en mí y hacer mis letras y estar enfocado en esto. Hay un poco de eso que podría ser yo, pero ta, pasa. También es difícil ser independiente acá. Hay pocas productoras en Uruguay y prefiero ser independiente porque las propuestas no me gustan.

—¿Qué te han propuesto?



—Estar en la empresa pagándome el 20 por ciento y quedándose con mi nombre y mis derechos. Por eso dije no, prefiero tener el 100, luchar un poco más aunque cueste más, pero tener el 100 de mis cosas.

—¿Qué sentiste cuando empezó a sonar en todos lados tu canción?



—Es un trabajo de muchos años, entonces como que quiero más. Estoy contento, quiero que siga así y mi objetivo es que ese tema llegue al millón de reproducciones.

—Me decías que al principio no tomabas la carrera en la música como algo en serio, ¿qué te hizo cambiar de parecer?



—No lo tomaba en serio, era más que nada por las mujeres (rie), ese ambiente de la noche que me gustaba lo tomaba como joda, pero después me di cuenta que las personas con las que trabajaba me pagaban 300 pesos y al final de la noche ellos estaban con mucha más plata. Después me di cuenta que es mi trabajo y me tenía que valorar. Yo dejé los estudios por esto y desde ese momento decidí dejar los productores atrás, por lo menos los de Uruguay que los conozco a casi todos.

—Así que es complicado ser un artista independiente en el mundo de la música.



—Tengo muchos amigos acá y sé las experiencias que han pasado. Muchos la pegaron fuerte y ahora no están y sé que es por un problema con los productores. Todo el tiempo que trabajé antes me sirvió como experiencia para darme cuenta, conocer gente tener contactos, estar bien encaminado y quiero seguir siendo independiente.

—¿La facha paga?



—No, no hay facha.

—Tenés una fuerte presencia en las redes sociales, sobre todo en Instagram.



—Instagram es otra cosa, te hace ver como un soberbio, por eso cuando me conocen, varios me han dicho que pensaban que era un agrandado y nada que ver. Pasa que Instagram te vende así, a todos. Y las caritas que ponés ahí no las hacés en el día a día.