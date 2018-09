Andrea Vila y Rafa Cotelo, los más elegantes de Bethel Spa

Andrea Vila se llevó el premio Bethel Spa a la más elegante de la noche de los Premios Iris. El jurado integrado por Lourdes Rapalín y Silvana Nicola la ubicó entre las finalistas junto a María Gomensoro, Karina Dalmás y Natalie Yoffe.

El público, a través de una encuesta on line, se inclinó por la conductora que estaba vestida por Nicolás Osano. "Estoy muy contenta. Llegué ayer de viaje y como me conoce de memoria, me lo puso y quedó como para mí", dijo.

En el rubro caballeros, el premio Power plate a la elegancia fue para Rafael Cotelo. El conductor de Por la camiseta lució un traje de Luis DAmore. "El mérito es exclusivo de él", dijo. Entonces Rapalín consideró: "Más allá del mérito de Luis, que fue responsable del look, lo supiste llevar muy bien.

Los finalistas habían sido Jimmy Castilhos, Julio Ríos y Leonel Aita Musi.