Ana Laura Morales en la dulce espera de Lorenzo

-¿Cómo estás viviendo las etapas finales del embarazo?



-Ha sido un embarazo soñado. Me ha permitido viajar y cumplir con toda la agenda de viajes que exige nuestro instituto Inibep con muchas precauciones lógicamente pero felizmente todo espectacular.



-¿Cómo y cuánto crees que te cambiará la maternidad?



-Nos cambiará mucho, horarios, logística de viajes, ser mamá transforma y estoy emocionada y bendecida de poder vivirlo a pleno.



-Lorenzo fue el nombre elegido, ¿por qué?



-La elección fue dura, muy difícil. Yo estaba convencida de otro nombre y a mi esposo no le gustaba, pero ningún nombre me convencía. Un día una amiga me manda una lista de opciones entre las que estaba Lorenzo y me encantó. Lo conversé con Santiago y coincidimos.



-¿Van a establecerse en Uruguay o en otro país?



-Hemos evaluado radicarnos en Miami porque nos queda mucho más cerca de los países donde más trabajamos, pero extrañamos la familia y los amigos, así que Uruguay será nuestra residencia como hasta ahora. Eso sí: tendremos de aquí en más una gran logística para cada uno de nuestros viajes.



-Llevan dos años de casados, ¿era este el momento justo para la llegada de Lorenzo o se dio?



-Llegó la noticia en un gran momento y estamos felices y muy emocionados.



-¿Cómo se está viviendo familiarmente la llegada de un nuevo integrante? ¿Qué dice tu padre?



-La familia está feliz. Siempre la llegada de un bebé revoluciona todo, la energía que ellos nos dan es única. Papá está pendiente, con sus detalles y regalos, Lorenzo ya tiene su libro de poemas escrito por su abuelo, entre tantos libros acaba de editar La Herida Azul una gran selección de poemas, para que Lorenzo viva rodeado de alegría y poesía.



-¿De qué equipo de fútbol va a ser hincha Lorenzo?



-Ahhh eso no lo sé. Yo espero de Nacional el cuadro de mis amores...



-¿Tiene algo de especial ser madre por primera vez a los 40?



-Supongo que en esta etapa de la vida uno está más maduro, seguro de si mismo, con otra visión de la vida, paciente, capaz de comprender más. Esperé este tiempo dando prioridad a todo aquello que sentía que debía hacer antes de ser mamá, explorar el mundo tanto como la vida y Dios me lo han permitido, dedicarme apasionadamente a mi trabajo, a todas mis actividades laborales con horarios extensos sin pensar en nada más que en ese crecimiento que tanto te aporta cuando amas lo que haces. Esta es una nueva etapa, completamente distinta y creo que la mejor de todas. Así que solo espero disfrutarla con mucha salud, en familia y con amor. Realmente me siento bendecida.