Ana Clara Viñar: el despegue de la periodista

La periodista Ana Clara Viñar, quien lleva 13 años como parte del staff de Canal 5, partió con rumbo a Estados Unidos, de cuyo gobierno obtuvo una beca de formación.



En concreto, fue seleccionada por el programa de liderazgo para visitantes internacionales, que tiene el objetivo de que los “formadores de opinión del mundo puedan conocer cómo se ha construido, la política, la sociedad y la cultura estadounidense”, asegura la comunicadora a Sábado Show.



Viñar integra un grupo de 15 comunicadores y es la única uruguaya. Para la beca fue seleccionada de forma directa por el Departamento de Estado. “No hubo una postulación. Fui seleccionada por mi perfil”, asegura la también magister en comunicación política.



En Estados Unidos, Ana Clara Viñar ha recorrido Washington, San Francisco, Tuxson, Chicago, entre otras localidades. “La idea es recorrer ciudades, instituciones de gobierno, medios de comunicación y tener contacto con personas y familias. Está previsto que en algunos lugares nos reciba una familia para conocer de primera mano aspectos de la cultura cotidiana”, cuenta Viñar.



La periodista también asiste a diferentes charlas de diversas autoridades y actividades en el marco de una agenda intensa.



“Es una propuesta súper atractiva, que implica intercambiar con gente totalmente distinta. Teniendo en cuenta que es el gobierno el que te beca me pareció muy interesante y me sentí muy honrada por haber sido elegida”, complementa la periodista.



Viñar revela que desde siempre le interesó la política por lo que decidió hacer un master en comunicación política, que culminó hace algunos años.



“La política está en todos lados, por lo que me pareció interesante una formación para entender más a los políticos y a la ciudadanía”, dice.



También resalta el valor del marketing político a la hora de las campañas electorales. “Si bien no define todo porque se necesita un candidato carismático y presidenciable, el marketing puede ser decisivo”, añade.



Ana Clara Viñar resalta el valor formador de Canal 5 en su carrera.



“El canal ha sido una escuela, donde aprendí y me desarrollé. Ha sido un espacio para llegar a todo el país y fuera de frontera”, comenta.



“Es un lugar espectacular. Trabajé en varios canales y en radios, cada lugar me ha dejado enseñanzas pero en el canal he tenido desafíos y oportunidades. Con los distintos gobiernos he tenido el respaldo. Los periodistas debemos realizar un trabajo de calidad en cualquier lado pero sobre todo en el canal del Estado”, complementa.