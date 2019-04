Entre el amor y la muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jen (Christina Applegate) es una sarcástica viuda que está decidida a resolver el misterio de la muerte de su marido, víctima de un asesinato. Judy (Linda Cardellini) es una mujer optimista de espíritu libre que también ha sufrido una pérdida. Estas mujeres se conocerán en un grupo de apoyo y entre ellas surgirá una amistad inesperada, teniendo en cuenta personalidades tan disímiles.



Juego de opuestos para echar a andar Dead to me, la comedia con toques de policial que Netflix estrena el próximo viernes. Serán diez capítulos de media hora para una primera temporada que apunta a que lleguen más.



La relación entre Jen y Judy se irá construyendo en base a encuentros en los que las botellas de vino y las galletitas siempre estarán presentes. Además, Judy intentará proteger a Jen de un secreto impactante que podría destruir su vida tal cual la conoce hasta ahora.



Dead to me es una creación de Liz Feldman, también responsable, entre otros exitosos productos, de 2 Broke Girls y Ellen: The Ellen DeGeneres Show. Por este último ganó el Emmy a Talk Show en dos oportunidades. Feldman también se ocupa de los guiones de la nueva comedia, junto a a Abe Sylvia y Kelly Hutchinson.



En cuanto al elenco, se completa con James Marsden, Ed Asner, Diana-Maria Riva, Max Jenkins, Ed Asner, Lynn Andrews III y Suzy Nakamura, entre otros.



En lo que respecta a las protagonistas, mientras Applegate ya es una reconocida en el mundo de las comedias, Cardellini ha destacado en varios géneros. Por ejemplo, fue parte del elenco de Green Book, reciente ganadora del Oscar a Mejor Película.