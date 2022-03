Amor sin edad: Martina Graf de novia con un hombre 18 años mayor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de casi dos años de soltería, Martina Graf, actriz y modelo, se reencontró con el amor. Meses atrás inició un intenso romance con bajo perfil y apenas ha compartido dos fotos.

¿Quién es el afortunado? Según supo Sábado Show, el hombre en cuestión se llama Fabián y tiene 50 años.



La diferencia de 18 años en la edad no se nota en lo más mínimo, según da fe allegados.

“Feliz feliz feliz vida a mi amor. Gracias por llegar. Gracias por quedarte. Gracias por compartir. Te amo sin cuenta. Y el resto es nuestro”, escribió Graf al compartir una foto besando a Fabián en la red social Instagram.

Martina Graf inició un año que será movido también en lo profesional. La modelo será parte del equipo de participantes de Masterchef Celebrity 3, en Canal 10, cuyos primeros rodajes ya comenzaron.



El año pasado, Martina Graf había sido incluida en la lista de “solteras más codiciadas” que elabora el programa De taquito (Radio Universal). Al dar testimonio, habló de la importancia de la terapia a la hora de un vínculo amoroso. De hecho, tenía la condición para avanzar en una relación que el hombre hubiera hecho terapia.



“Porque cuando no te conoces, cargas al otro con temas que ni siquiera te das cuenta. Hacer terapia o tener instancias de autoconocimiento, te ayudan a medir tus reacciones, ser consciente en el momento, e incluso entender de donde vienen para poder de a poquito modificarlas de raíz. Siempre estuve con hombres que tenía yo que enseñarles a analizarse, y si bien me gusta, me cansó. Sin contar la parte de que es agotador pretender que alguien cambie, y que no todos lo logran de hecho. Me deseo una persona que esté resuelta y sepa vivir con alegría y paz. Todos podemos ser Buddha solos en el Tibet, el tema es aprender a compartir sin lastimar”, lo fundamentó meses atrás en una entrevista para Sábado Show.