Amenazados

La Asociación de Críticos de Televisión la nominó como Mejor Nueva Serie en 2008. Mezcla de thriller con ciencia ficción, Counterpart se centra en Howard Silk (el oscarizado J.K. Simmons), quien descubre que su organización oculta el acceso a una dimensión paralela, lo cual hace que se vea envuelto en un mundo de intriga en el que la única persona en la que puede confiar es su “otro yo” de esta nueva dimensión.



La primera temporada, de diez capítulos de una hora, se emitió en 2018 por Starz. En América Latina se pudo ver por TNT Series, señal que el próximo lunes, a las 23:30, estrena la segunda. La misma también cuenta con diez episodios.



En el arranque de este nuevo año, mientras se refugia en la vida de Howard Silk, su otro yo, Howard Prime, debe evitar que lo descubran en su hogar. En tanto Peter (Harry Lloyd) y Clare Quayle (Nazanin Boniadi) intentan acostumbrarse a su nuevo arreglo.



Creada por Justin Marks (nominado al Satellite Award por el guión de la película El Libro de la Selva), Counterpart está rodada en distintas locaciones de Estados Unidos y de Europa. La historia se localiza en Berlín (Alemania).



Hasta la fecha no hay noticias de que se vayan a realizar más temporadas.



Apuesta divina.

Aburrido y con la cabeza en otra cosa, Dios planea destruir el planeta Tierra. Dos ángeles de poca monta deciden tratar de convencer a su jefe para salvar a la humanidad. Para lograrlo, le hacen una apuesta que se considera una gesta casi imposible en el reino celestial: conseguir que dos humanos, muy tímidos, se enamoren... para colmo, solo tienen quince días o la Tierra explotará.



Tal el argumento de Miracle Workers, la comedia de capítulos de media hora que TNT Series estrena el próximo viernes/sábado, a las 00:25.



Steve Buscemi es el encargado de encarnar a Dios, que está tan ocupado en otros menesteres (mirar televisión, tomar cerveza, no hacer nada), que deja en manos de sus ángeles el destino de nuestro planeta. Uno de ellos, llamado Craig, es interpretado por Daniel Radcliffe. La otra es Eliza (Geraldine Viswanathan), quien recientemente pidió traslado al Departamento de Responder Plegarias, en el que solo trabajaba Craig.

En un principio, Owen Wilson iba a hacer el papel de Dios. Tras ser reemplazado por Buscemi y ya con Radcliffe confirmado, el elenco se completó con la mencionada Viswanathan, Jon Bass, Karan Soni, Sasha Compère y Lolly Adefope.



Miracle Workers, basada en la novela What in God’s Name, de Simon Rich (creador de la serie), fue estrenada en los Estados Unidos el 29 de marzo de este año, en la cadena TBS. Su primera temporada consta de siete episodios.