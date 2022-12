Alex Davidovich, el director y autor revelación que vuelve a escena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál fue el comienzo, como idea, de la obra Que en paz despierte?



—Todo empezó cuando estaba cursando la materia “absurdo” de la carrera de actuación, en 2018. Siempre he sido una persona que recurre a la escritura o lo creativo en general para expresarme mejor, y desahogar desde lo más lindo a lo más horrible que pueda llegar a sentir. Y esto, sumado a la idea del humor como mejor vehículo para trasmitir un mensaje, que siempre ha estado presente en mí, y además a lo estimulado e inspirado que me sentía transitando el lenguaje del Absurdo, me llevaron a tomar la decisión de que quería transformar todas las nociones “sacro” que nos rodean, como la religión, la crianza, el bien y el mal, el concepto de hombre y mujer, en algo totalmente cuestionable y disparatado. Tomé esa decisión, y además, la decisión de que esta crítica, está puesta en jaque sería expresada a través de lo simbólico, lo absurdo, lo metafórico, y por sobre todo, a través del humor. Desde una escena que transcurre en el “Moldeador de Bebés” (lugar al que los bebés son llevados por sus padres para que se les dé la forma que ellos quieren) hasta otra titulada “Te fui fiel”, en la cual vemos a una pareja en el auge de una discusión, porque uno admite, con suma vergüenza y arrepentimiento, haberle sido fiel al otro, en tiempos donde parecería que en cualquier momento serán la monogamia y la fidelidad las que pasarán a estar mal vistas. Así fue que, mediante pinceladas de ideas, utilizando los opuestos y al disparate como motor, se le fue dando forma al mundo futurista que plantea Que en paz despierte.

—Escribes, diriges y actúas en la obra, ¿cómo te llevás con esa polifuncionalidad?



—En términos de romance, sería una relación muy linda, con momentos muy complejos. Por un lado es cierto que cualquiera de esas tres cosas me conecta conmigo mismo de una forma que no cambiaría por nada, pero a su vez, desempeñar esos roles de forma simultánea es tremendamente desafiante. De todas maneras, siento que aún así pude encontrar la forma de que este proceso fuera disfrutable también para mí, porque tomé, ya hace meses, la decisión de apoyarme en una mirada externa para aquellas escenas en las que aparezco como actor y esto me permitió desligarme. Como recomendación para alguien que se encuentre en una disyuntiva similar, pensando en si encarar o no varios roles artísticos en simultáneo para un proyecto, yo le diría que escuche con la mayor honestidad posible esa voz, que a veces te dice que es demasiado y otras te dice que, aunque sea difícil, sabés que podés hacerlo.

—¿Cómo fue el proceso de selección del elenco?



—Acá tuve mucha suerte, porque estaba cursando la carrera de actuación y la verdad es que veía a mis compañeros como personas sumamente talentosas, por lo cual también tomé la decisión de escribir personajes ya teniendo en mente a las personas que los iban a interpretar. Y eso es, a su vez, algo que dota de una magia muy particular a la acción, porque se ve esa pureza entre el personaje y el actor cuando era esa la persona pensada de antemano para encarnarlo.

—Que en paz despierte tuvo varias nominaciones a los Florencio y comentarios positivos de la crítica. ¿Qué te generan esas repercusiones?



—Para mí fue un honor por donde se lo mire. Para empezar, el haber sido considerado a pesar de que esta fuese mi primera experiencia como director, y además, por supuesto que cada crítica tan positiva y que apostaba tanto a la obra era para nosotros un mimo al alma. Las tengo todas guardadas porque fueron algo muy importante para mí. Que te contacten extraoficialmente para decirte que mientras existan jóvenes que hagan cosas así, el teatro uruguayo va a tener una larga y hermosa vida, es muy conmovedor.

—¿Cuál crees que es la clave de la obra?



—Creo que la respuesta tan positiva que ha tenido el público, se debe no solo a los temas que toca la obra, que resuenan de forma particularmente cercana con el público joven, sino al dinamismo con el cual se abordan y a la frescura que también se ve en quienes integran el elenco, y logran encarnar este conjunto de mensajes a través de los personajes de una forma que te deja siempre deseando más. Realmente al día de hoy, habiendo hecho ya 9 funciones en su primer temporada, y dos procesos enteros de ensayos, es increíble que nos sigamos matando de risa cada vez que volvemos a hacer una pasada entera de la obra. Es realmente mágico lo que estamos viviendo en este proceso.