Alejandro Morgan: el referente espiritual que asesora a un político y a un equipo de fútbol uruguayo

De chico soñaba con convertirse en un jugador de fútbol profesional, y de adulto se recibió de técnico radiólogo. Alejandro Morgan, sin embargo, se hizo conocido por algo bien distinto: es el parapsicólogo que eligen los famosos para “limpiarse energéticamente”. Adquirió la sensibilidad de su abuela, que tenía la capacidad de “leer la yerba del mate”, y él ahora se dedica a identificar malas energías para que las personas encaucen su vida. El referente espiritual llegó a Uruguay, donde tiene previsto “limpiar” el estadio de fútbol de uno de los equipos más importantes y “armonizar” a un destacado referente político.



-¿Cómo definirías el trabajo de un parapsicólogo?



-Un parapsicólogo se ocupa de mejorar la calidad de la vida de las personas a nivel espiritual y energético. Las personas acuden a nosotros porque no descansan bien, sienten que no tienen la misma fuerza que antes, o que están permanentemente enfrentando obstáculos y se le cortan los caminos. Nosotros vemos si tienen algún daño espiritual, un trabajo de magia negra o es un problema del mundo terrenal.



-Trabajás con muchas figuras públicas, ¿ellos tienen una energía especial?



-Me vienen a consultar muchas personas, artistas, políticos, famosos y no famosos. Las personas públicas están muy expuestas, entonces en general tienen su gurú, guía espiritual, parasicólogo o su referente religioso. En mi caso, muchas figuras públicas me consultan por daños espirituales. Vienen porque un colega les hizo un daño espiritual, o incluso porque la envidia que generan es tan fuerte que también lleva a algún tipo de daño. Hay muchos uruguayos que consultan. Mónica Farro, por ejemplo, se atiende y se practica limpiezas de energías. No lo hace conmigo sino con otro profesional. También me piden que limpie teatros o lugares vinculados a las figuras públicas.



-¿Por ejemplo?



-Estuve en la Ocean Drive de Miami contratado porque decían que la gente que trabajaba en la mansión de Versace escuchaba ruidos y sentía el perfume de Versace por los corredores. Yo fui especialmente a ver qué tipo de energía tenía la mansión. Hay videos que certifican que yo coloqué la radiestesia que coincidió con el lugar que estaba el cuerpo de Versace cuando el falleció en la escalinata.



-¿Te han pedido que realices trabajos de magia negra?



-Sí, por supuesto. Yo no los hago, pero los sé hacer. Si no supiera hacerlos, no podría sacárselos a otra persona. Los trabajos de magia negra modifican la calidad de vida de las personas. La magia negra mata, arruina, saca las energías, saca de tiempo y forma e impide descansar bien. Yo me dedico a lo contrario: limpiar y armonizar a las personas, o hacer limpieza de casas, estadios deportivos, empresas. Y hay que tener en cuenta que para hacer un daño no es necesario dejar una ofrenda en la puerta de una casa. Alguien puede mandar un daño desde Haití hasta Uruguay.



-¿Es cierto que llegaste a Uruguay convocado por un equipo de fútbol?



-Sí, me convocaron para medir las energías de un equipo. Desde Buenos me di cuenta que uno de los equipos más importantes de Uruguay está atravesando un mal espiritual y necesita una limpieza energética en su estadio. Tuve una charla con uno de los dirigentes que me consultaron y le dije lo que observé sobre el club: tienen que hacerle una limpieza espiritual urgente. El equipo y el estadio en el que entrenan están trabajados, así que hay que limpiar el estadio, los botines, las remeras y todo el lugar. El equipo necesita eso para despegar. Ya lo he hecho en otros estadios. Me convocaron para limpiar el Monumental y River salió campeón. Lo mismo pasó cuando limpié el estadio de Racing.



-¿Se puede saber cuál equipo es?, ¿Nacional, Peñarol u otro?



- Por ahí andamos (risas). Es uno de los más grandes que no anda bien. Todos lo adjudican a que es una mala racha, pero es un tema energético.



-¿Cómo es la ejecución de esas limpiezas?



-Hay diferentes tipos de procedimientos para limpiar. Yo trabajo con un péndulo que gira de acuerdo a las energías positivas o negativas. En el Monumental utilicé gemas y radiestesia. Encontré que uno de los arcos estaba trabajado, identifiqué en qué punto del arco había energía enterrada, abrí el espectro y encontramos un gato negro. Después se trabaja con gemas y hierbas en distintos lugares para neutralizar las energías, y se limpia con productos fuertes para que no quede remanencia de energías que habitaron en el lugar. Muchas veces ocurre que hay personas que fallecen y quieren que sus cenizas sean esparcidas por el campo deportivo. Eso es totalmente negativo para el equipo y la institución. No se debería permitir.



-¿El presidente Mauricio Macri está “trabajado”?



-Macri se tiene que cuidar mucho la salud porque su energía no está bien. En octubre se tiene que controlar y hacer un chequeo. Yo se lo dije el año pasado. Él cree en las energías, y tiene su guía espirtual que es una ecuatoriana que con los cuencos lo limpia o lo armoniza.



-¿Cómo fue tu vínculo con Ricardo Fort, a quien recordás siempre en entrevistas?



-Yo sufrí mucho la muerte de Ricardo. Hoy tengo mucha conexión con él, estoy en contacto con Gustavo Martínez (su expareja) y fui al cumpleaños de 15 de su hija Martita. Yo le había dicho a Ricardo tres años antes de su partida que lo estaban atendiendo mal y que tenía que limpiarse. Le dije que cuando se quisiera atender conmigo iba a ser demasiado tarde. Finalmente cuando se comunicó conmigo para que lo fuera a atender, me citó para el lunes y se murió el sábado anterior. A los dos meses murió el brujito que lo atendía a él.



-¿Tenés pacientes en Uruguay?



-Me escriben mucho de Uruguay, Estados Unidos, Centroamérica. En estos días que estuve en Uruguay la gente me recibió muy bien y se han acercado muchas personas con preguntas. También en Uruguay soy convocado para venir cada cuatro meses a ver a una persona especial y muy importante para armonizarlo, darle buenas energías, y transmutar las energías negativas que capta por el medio en el que está...



-¿Es un candidato a presidente?



-Anda por ahí… Usted pregunta mucho (risas).



-¿Qué tan costoso es contratar este tipo de servicio?



-Las limpiezas tienen un costo que lo maneja cada profesional. Yo he atendido a personas que no tienen para comer. Soy una persona accesible y me brindo: todo lo que hago lo hago con el corazón. Me comprometo a que si tiene un daño espiritual o un trabajo, es como si el trabajo me lo hubieran enviado a mí.



-¿Existen tips para protegerse espiritualmente?



-Sí, están en mi canal de You Tube “Alejandro Morgan Parasicólogo”. Explico cómo proteger la casa o cómo proteger a las mascotas, porque los perros o gatos son amuletos que perciben y absorben energías. Hay cosas que las puede hacer uno mismo sin consultar a un profesional.