Alejandro Lerner: "La parte comercial de la carrera a veces cansa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es uno de los artistas más populares de la vecina orilla. Sus canciones como Volver a empezar, Todo a Pulmón o Después de ti conmovieron a generaciones y siguen movilizando al público. Alejandro Lerner las trajo para un show íntimo que ofreció en Enjoy Punta del Este (foto) y aprovechó para disfrutar del balneario junto a su familia por unos días. “Es un lugar bellísimo, sobre todo fuera de estación”, elogió. En diálogo con El País, el artista reflexionó sobre su rol como creador de hits, la situación económica argentina y reveló que no volvería a integrar el jurado de un concurso de televisión.

-¿Qué evaluás a la hora de armar el repertorio de un nuevo show teniendo en cuenta la gran cantidad de hits que alcanzaste a lo largo de tu carrera?



-Yo tengo tres referencias: el pasado, el presente y el futuro. Entre esos valores busco las canciones que me entusiasman y sé que me conectan con el público que va a verme. Hay unos clásicos que tienen que estar porque la gente quiere escuchar canciones que tienen que ver con su historia. Además hay temas que voy incorporando, hay cosas que tienen que ver con mi parte como pianista, y si quiero hacer algún estreno también lo agrego. Siempre trato de que no sea solo de una cosa.



-¿Cómo fue celebrar 35 años del tema Todo a pulmón?



-La versión nueva de Todo a pulmón es absolutamente refrescante. Vino el ingeniero que mezcló todos los discos de los Beatles y tuve la oportunidad de trabajar con él. Hicimos una versión con invitados de generaciones muy diversas. Estuvieron León Gieco, La Sole, Lali Espósito, Axel, Abel Pintos. Hay una mística que tiene que ver con la forma que yo tengo de pensar que es siempre de incluir, así sea una persona que hace rock, pop, folclore. Para mí es todo lo mismo.



-En contraposición, ¿te ha pasado con alguna canción de no quererla seguir cantando más?



-Lo que me pasa es que hay canciones que son documentos de una etapa musical de mi vida. Después uno pasa a otra cosa, tiene una búsqueda melódica o temática distinta, y piensa “esta canción tiene que ver con lo que yo era cuando tenía 20 o 30 años y ahora cantaría otra cosa”. También puede pasar lo contrario: hay canciones que uno puede recuperar y decir “qué linda era esta época y yo no me daba cuenta...”.



-¿De cuál estado anímico salen las mejores canciones?



-Es variado. Eso es lo lindo. Un artista no compone bajo un solo estado de ánimo. Uno compone en momentos de tristeza, bronca, pasión, felicidad. Eso te hace reconocer tu ánimo porque lo pudiste documentar en distintas partes de tu vida amorosa, ideológica, espiritual, filosófica. Después de estar componiendo por más de 40 años, las canciones son documentos de muchas etapas y estados de ánimo diferentes.



-¿Siempre pudiste o hubo etapas de crisis como compositor en las que no te surgían las canciones?



-Hace unos años me pasó de no tener la fluidez como sentarme y componer. Me pasó por un tiempo por el nivel de exigencia que tenía, y después me recuperé. Necesitaba demasiadas situaciones particulares para que yo me pudiera sentar a componer como siempre. Ahora estoy con un equipo preparando algo de música electrónica, cosa que nunca había hecho antes. Se me volvió a abrir una puerta donde todos los días puedo llegar a componer una canción.



-¿Hay muchas canciones que quedan por el camino o siempre se le encuentra una vuelta?



-Algunas canciones son momentos y no tienen destino. Son como manchas de un cuadro sin terminar. Son canciones de las que me distraje o no les encontré el espíritu.



-¿Cuándo te das cuenta que le encontrás “el espíritu” a la canción?



-Las canciones te tienen que entusiasmar cuando las estás haciendo. Cuando creás cada canción, te tiene que llevar a un viaje que ni vos sabés cómo empieza ni como termina. Después empieza a tomar forma. Con algunas canciones sentí que me parecía que las estaba haciendo como un juego, pero no tenían más identidad que esa.



-¿Has tenido que “volver a empezar” muchas veces en tu carrera?



-Todo el tiempo, pero no por haber fracasado, sino por una necesidad de buscar otras formas, otros sonidos, otras palabras, otros ritmos, viajar o irme a vivir a otro país, como lo hice en California por un tiempo. Muchas veces la parte formal y comercial de la carrera cansa y uno precisa jugar a otra cosa.



-Todo a pulmón y Volver a empezar son temas que se han utilizado muchas veces para ilustrar tiempos de crisis en Argentina, ¿cómo ves la situación hoy?



-Mi país estuvo más veces en crisis que no en crisis. Esta es otra crisis que no deja de ser dolorosa y angustiante, pero vivimos mucho más tiempo de este modo que en un país sin inflación, sin paros, ni corrupción. En general, Argentina es un país que vive movilizado por problemas políticos.



-¿Es una especie de condena?, ¿no hay salida?



-Es posible salir porque crecen nuevas generaciones que quieren otra cosa y no repetir los errores del pasado.



-¿Le has enseñado a tu hija Luna (9 años) a tocar el piano?



-Sí, y a mi hijo más chico (Thomas, 4 años) también. Él ya agarró una batería que tengo en casa. Les enseño, los acompaño y jugamos. Pero me gustaría que elijan su propia identidad. Si tiene que ver con mi talento, mejor, pero prefiero que cada uno descubra el suyo.



-Se están viendo muchos concursos de talento en la televisión argentina, ¿qué te dejó la experiencia de haber sido jurado de Soñando por cantar años atrás?



-Esa es una etapa de mi vida que por ahora no volvería a atravesar.



-¿Por qué?



-Ya está. Ya lo viví. Ya sé lo que es tener éxito en un programa televisivo y es muy estridente. Cuando el programa es exitoso, la demanda del público es absolutamente abrumadora. Es una bomba atómica de exposición y exigencia. Me aturdió.