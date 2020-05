Alejandra Balsas, la viajera en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó a España con su familia cuando tenía 10 años. Hoy está radicada en Zaragoza y dedicada a la organización de eventos, una actividad paralizada por la pandemia de coronavirus. Con su otra pasión, los viajes, también debió hacer una pausa.



-¿Cómo y cuándo se dio tu llegada a Zaragoza?



-Hace 20 años como muchos recordarán, Uruguay sufrió una crisis económica muy fuerte, mis padres tenían un bar/restaurante que se vio perjudicado por la situación. Eso los llevó a tomar la decisión de venirnos a Zaragoza con la certeza de que nos auguraba un futuro mejor a todos nosotros. Y así fue. El 28 de julio de 2001 llegamos a España junto a mis padres y mis tres hermanos.



-En tus redes sociales compartís con tus seguidores fotos de tus viajes. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar?



-Viajar te aporta tantas cosas buenas que cuesta decantarme por una… pero creo que podría decir que lo que mas me gusta es comprobar que a pesar de los años sigo manteniendo mi espíritu aventurero como si fuera una niña pequeña.



-¿Cuáles son los destinos que más recomendarías y por qué?



-Afortunadamente he podido conocer muchos países, ciudades y costumbres distintas y he sabido disfrutar tanto del aire puro de la montaña de Los Pirineos como de unos mates en la playa de Punta Colorada con mi familia, he alucinado con el Templo Madre Besakih de Bali, con La Bahía de Sydney, con un baño con tortugas en Indonesia, con un simple paseo con mi hermana en Ámsterdam, con las Ruinas de Roma, con los Canales de Venecia, con un paseo en barco por el Danubio en Budapest, con unos bailes en la Feria de Málaga, y hasta de las escapadas con mis amigos a las playas de Salou. Si algo tengo claro después de tantos viajes es esta recomendación: Ir dónde queráis y sintáis que tenéis que ir, cualquier destino es bueno si vas con ganas de disfrutar y si conectas con ese niño.



-¿Cuánto te afectó la cuarentena?



-Para mí fue duro el comienzo porque yo venía de un súper viaje: 48 días increíbles y súperenriquecedores en Indonesia y Tailandia, disfrutando de una absoluta libertad, y en cuestión de horas en España pasé a tener que estar sin salir de casa nada más que para comprar comida. Imaginaros el contraste. Mirándole siempre el lado bueno a las cosas y a la vida, yo no estaba bien, pero al menos mi familia estaba tranquila de que yo estuviese aquí y no por Asia sola. Poco a poco fui gestionando mejor mis sensaciones de agobio por estar “encerrada”. Todos los españoles hemos tenido que hacer ese gran esfuerzo, y eso es digno de reconocer. Ahora se nos permiten los paseos (con restricciones) y nos sentimos un poco más libres y esperanzados porque lo peor ya lo hemos pasado.



-¿Qué tan pendiente estás de Uruguay?



-Estoy muy pendiente de a situación de Uruguay porque tengo familia. Conozco las medidas que se han ido implantando desde el 13 de marzo en adelante, mismo día que se empezaron a tomar medidas en España con la diferencia de que en esa fecha allí teníais 4 casos y aquí más de 4000… Estoy orgullosa de que “mi paisito” lleve bien la lucha contra el Coronavirus.



-¿Qué extrañás de Uruguay?



-A mi familia. Primos, tíos, sobrinos segundos… Y extraño reunirme con ellos. Abrazarlos, comer unas ricas tortas fritas, jugar a la canasta acompañando con unos ricos mates y bizcochos... Siempre fuimos y somos, a pesar de la distancia, una familia muy unida. La última vez que estuve fue en enero 2019. Espero volver pronto cuando esto termine.