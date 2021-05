Agustina Giovio, la uruguaya en la serie "El Presidente" de Amazon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Comenzaste hace poco tiempo en la música y ya tenés tres canciones lanzadas. ¿Cómo ha sido este camino?



-Es lo que me encanta hacer. Me encanta producir y componer, y cuando hacés todo es más fácil porque estamos tanto tiempo encerrados que algo hay que hacer.



-Venís del mundo de la comedia musical, un género que nada tiene que ver con el urbano que cantas.



-Pasa que me becaron para estudiar en Nueva York, y además me encanta actuar, bailar y cantar, así que sigo utilizando las tres disciplinas. Siempre quise hacer comedia musical porque proyectaba que si tenía una carrera de solista, poder hacer todo.



-¿Cómo fue vivir sola en Nueva York?



-Me fui a los 17, re chica, y por momentos fue difícil porque dormís con una compañera en el dormitorio, y Nueva York es súper caro. El primer año no trabajé, pero después tuve que hacerlo. Fue un agotamiento que ahora no sé cómo lo hice. Dormía re poco y las clases en la universidad son muy exigentes. Cuando terminé la carrera me dieron un permiso para trabajar, pero solo como artista y estuve trabajando hasta que empezó la pandemia.



-Viniste a Uruguay y te reinventaste como cantante en apenas un año. ¿Cómo surgió?



-Componía canciones hace tiempo para otros artistas. Cuando llegué a Uruguay me dije que algo tenía que hacer porque sino la depresión me iba a pegar fuerte. Venía haciendo de todo en un mundo que vivía las 24 horas conectada, yendo a audiciones y shows, y hay mucha adrenalina y competencia. Eso puede motivarte de más y cuando hablaba con mi familia me preguntaban si dormía y comía. Y empecé con la música porque necesitaba hacer algo creativo que me saque de todo esto. Y cuando empecé, la gente me decía: estudiaste canto lírico, solfeo y ahora canto urbano, aunque siempre me gustó el género. Es más, de chica competía en un grupo de baile urbano. La cumbia nunca me copó, pero el trap o el hip hop sí. Empecé escribiendo canciones y así surge “Fiera”. Además, siempre fui de disfrazarme y el primer video lo hicimos en un estudio e hicimos algo loco con el vestuario; y así nació este personaje. Ahora saqué “Tumbao” con Papi Champ, con quien empezamos a charlar por las redes. Trabajamos a distancia y así surgió la canción; el video también lo grabamos a distancia.



-Vas a estar en una serie de Amazon. ¿Qué podés adelantar?



-Estoy en la serie de Amazon sobre la Fifa y estamos a full. Hace tiempo que quería un proyecto así. Hice muchos cortos y publicidad, pero este es mi primer proyecto grande.