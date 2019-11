Agus Morales de Dame 5: La ruptura con Fer Vázquez y su romance con un compañero del grupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pocas bandas siguen vigentes de aquella camada de la novedosa cumbia pop que fue furor cuatro años atrás. Dame 5 es una de ellas, y le hace frente al desafío de reinventar el género para seguir sonando en boliches y en los dispositivos de los jóvenes.

El grupo integrado por Agus Morales, Vale Olguin, Nacho Prina y Tomi Narbondo nació con el hit Piel a Piel, que consecha más de 50 millones de visualizaciones en You Tube. El grupo sigue firme, pero luego de atravesar decenas de tormentas. La más reciente fue la separación de Fer Vázquez, quien había sido su padrino artístico.

Agus, la vocalista, habla sobre los motivos que derivaron en la ruptura con Fer Vázquez, y de su nueva sociedad con Enrique Quinteros, quien mantiene con Vázquez una tensa disputa legal. Además, confirme su relación con Ignacio Prina, tecladista del grupo. "Ya formalizamos", asegura.

Nacho Prina, Agus Morales, Vale Olguin y Tomi Narbondo, los integrantes de Dame 5 durante el rodaje de "Besándonos". El video contó con el apoyo de Havana Club.

-¿Qué evaluación hacés de los tres años de Dame 5, la banda de cumbia pop que encabezás desde su comienzo?



-A ninguna banda se le hace tan sencillo empezar como se nos hizo a nosotros, que al principio teníamos un respaldo muy importante de Fer (Vázquez) y su equipo. Pero lo difícil es mantenerse. La cumbia bajó un poco y ahora estamos tratando de buscarle la vuelta. Estamos muy contentos con los nuevos temas que sacamos.



-Para mantener viva una banda de cumbia pop hay dos posturas: hay quienes dicen que es mejor conservar el ritmo de cumbia que las diferencia de productos extranjeros, y quienes aseguran que es mejor adaptarse a las tendencias internacionales. ¿Cuál es tu visión?



-Existen esas dos posturas. El público uruguayo nos pide que no cambiemos la esencia y sigamos haciendo cumbia. En la canción Besándonos, los comentarios eran “buenísimo que sigan así, nos encanta la cumbia”. Y cuando nos tiramos a hacer un reguetón como Punto y Aparte los comentarios no eran tan buenos. Yo igualmente pienso que si queremos destacarnos y salir un poco del circuito uruguayo tenemos que adaptarnos al mercado y a lo que suena ahora. No hablo de hacer un cambio drástico, pero sí buscar una fusión de la cumbia con otros ritmos.



-¿Tienen en cuenta los comentarios en redes sociales sobre un tema para realizar el siguiente?



-Sí, pero también tenemos muy en cuenta lo que se consume hoy en día. Estamos atentos a lo que está sonando y a lo que a la gente le gusta. Vemos qué se escucha más allá de la cumbia, que nunca va a morir en Uruguay porque es un género muy característico de los jóvenes.

-Después de muchos meses sin presentar una canción, en las últimas semanas lanzaron tres: Besándonos, Perdedor y Picoteo.



-Sí, después de meses sin lanzar un tema hicimos Besándonos y las repercusiones fueron increíbles. Es un tema escrito por Vale (Olguin) que teníamos pendiente desde 2017. Después hicimos Perdedor, con el que probamos una onda más tranqui. Y Picoteo salió esta semana. Es una canción para el verano, súper playera, con la colaboración de Agustín Casanova. Tenemos muchas expectativas.



-¿Cómo afectó la salida de Luca Torras, una de las caras del grupo?



-Fue triste. Nadie quería que se fuera, pero cada uno tiene sus proyectos y contra eso nadie puede ir. Él nos dijo que quería hacer su camino como figura él solo. Está perfecto. Todos en algún momento pensamos en irnos y por algún motivo u otro después nos quedamos.



-¿Cuál dirías que fue la etapa más difícil para la banda?



-Todas fueron complicadas (risas). Nunca tuvimos una estabilidad, esto es una montaña rusa constante. Igualmente no creo que en otras bandas suceda algo distinto. El rubro artístico tiene eso de no saber qué va a pasar. Es una total incertidumbre.

-¿Por qué ya no trabajan bajo la producción de Fer Vázquez?



-Él no estaba dedicado solamente a Dame 5 y eso se notó. Faltaba constancia porque él estaba con otros proyectos, por lo que nosotros estuvimos casi un año sin sacar un tema. Atravesábamos el momento más fuerte de la banda y se desperdició. Cuando pudimos, entre los cinco pedimos una reunión y contamos lo que nos pasaba. Él lo entendió, llegamos a un acuerdo y quedó todo bien. Ahora queremos sacar la mayor cantidad de temas lo antes posible por todo el tiempo que perdimos.



-Y ahora están trabajando con Enrique Quinteros, el exmanager de Fer Vázquez con quien terminó en pésimos términos.



-Sí. Lo de Fer pasó en verano y nosotros probamos estar solos un tiempo. La realidad es que no pudimos. Es muy difícil sobrevivir sin una productora, y en Uruguay la gente que lo maneja mejor es la de Enrique Quinteros.



-¿Cómo vivieron ustedes la ruptura entre Fer Vázquez y Quinteros, cuando estaban trabajando para ambos?



-Eso fue complicado porque quedamos en el medio de una situación súper incómoda. Fer nos dijo que se iba a separar de Quinteros, y que quería seguir con Dame 5. Más allá que el management lo hacía Quinteros, nosotros nos mantuvimos con Fer porque el producto era suyo. Quinteros quería trabajar con nosotros, pero nosotros no podíamos hacer nada porque Fernando era el dueño de la banda y teníamos que acatar órdenes. Fue tortuoso, pero por suerte quedamos por afuera de su conflicto.



-¿Vos estás saliendo con Ignacio Prina, el tecladista de la banda?



-Sí. Cuando terminó el verano nos dimos cuenta de que había onda y probamos. Sentíamos que pasaba algo y fluyó. Hasta ahora funcionamos bien. Él es más chico, pero es muy maduro para la edad que tiene, y yo soy muy inmadura para la que tengo. Así que nos compensamos. Lo único que nos generó un poco de miedo es que vive en Argentina.



-¿Cómo es la dinámica de la pareja en ese sentido?



-Antes nos veíamos cuando había shows. Ahora que formalizamos, yo estoy viajando más para allá y él viene seguido. Es difícil, pero nos acomodamos.



-Trabajan juntos desde 2016, ¿recién hubo onda ahora?



-Sí, antes yo estaba de novia y él nunca se había acercado. Cuando terminé mi relación, pasó un tiempo y fue como que se despertó algo entre los dos. Tiene que ver con los tiempos de uno y lo que va sintiendo. Capaz que en otro momento no le hubiera dado pelota. Ahora estoy muy feliz.