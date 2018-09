El agente encubierto en los corrillos de los Iris

*Los Premios Iris reunieron a los máximos representantes de la colectividad artística local y regional en Enjoy Punta del Este. Muchos se alojaron allí el fin de semana y además de la ceremonia, participaron de la fiesta after en OVO Nightclub. El Agente Encubierto no tuvo descanso y fue testigo de discusiones de pareja y de reconciliaciones. Supo que Nicolás Furtado fue el galán más acosado de la velada y también vio escenas románticas (libres o prohibidas). Aquí un resumen de lo que nadie te contó de los Premios Iris.

*Una pareja llegó y se fue en crisis a la ceremonia de los Premios Iris. Fueron los dos. Se alojaron los dos, pero no salieron juntos en ninguna foto, a pesar de que él, el comunicador que integra esta pareja, fue uno de los grandes premiados de la noche. Pero la otra parte nunca fue (o no se sintió) conminada a participar de la gala, ni de alguno de los festejos.

*Diferente fue el caso de otra pareja que llegó a los Premios Iris en medio de una crisis muy seria, al borde de la separación que incluso llegó a consumarse por algunos días. Sin embargo, hablaron y solucionaron el 100% de sus diferencias para disfrutar a pleno de la fiesta.

*Verónica Piñeyrúa fue de las comunicadoras que más se divirtió en los Premios Iris. Jugó póker en la alfombra roja y si bien no le tocó alzar una estatuilla, pasó de maravillas en compañía de una amiga. Luego bailó en el after y ya cuando amanecía fue vista muy acaramelada en uno de los pasillos del hotel en compañía de un productor de TV. A disfrutar de la soltería.

*Nicolás Furtado fue otra de las figuras que más disfrutó de los Premios Iris. Llegó en compañía de un amigo la noche del viernes y se alojó en el hotel. Participó de la fiesta y del after en OVO Nightclub siempre con una sonrisa. Se sacó fotos con todos lo que le pidieron. Cientos de fotos. Recibió varias invitaciones de dudosa decencia de chicas cautivadas por su belleza. Las más interesadas en probar el "bombón de la noche" fueron una diseñadora local que le dio su tarjeta, una rubia que ganó uno de los Iris de la noche y una bellísima influencer... Al cierre de la velada y del after, el agente está completamente seguro de que Furtado ingresó solo a su habitación. De lo que no está seguro es si más tarde esa puerta no se abrió...

*Blanca Rodríguez fue una de las grandes triunfadoras de la noche de los Premios Iris. Recibió la estatuilla por Subrayado y compartió mesa con compañeros y autoridades del canal. Su pareja Mario Bergara acudió a Enjoy pero optó por dejarle el protagonismo a ella y no fue a la gala. Al otro día, se los pudo ver animados en las instalaciones del hotel.

*Nazarena Vélez acudió a los Premios Iris con su hijo y una productora al Enjoy Punta del Este. El vuelo de llegada se canceló y finalmente, arribó con más de seis horas de retraso. De hecho, al subir al escenario a presentar un premio solo dijo desganada: "Y los nominados son..." No fue un buen día para ella.

*A pesar de llegar en el mismo y demorado vuelo, Marcela Tauro se quiso despegar de la "energía-Nazarena": se mostró radiante en toda la ceremonia y al subir al escenario, agradeció a los organizadores. El novio de la periodista aprovechó la estadía en Uruguay para tomarse medidas para el traje que lucirá en la próxima boda y cuyo diseño será responsabilidad de los hermanos Luis y Pablo Muto.

*Camila Rajchman estaba bellísima con un vestido negro con brillos y transparencias. Pero hay que decir que no era su primera opción. La blonda ganadora del Iris como Comunicadora en Redes había elegido un modelo en color rojo, pero cuando fue designada para ser parte de la transmisión de alfombra roja de Teledoce, le sugirieron que cambiara de color. "El rojo es Canal 4", dicen que le dijeron.

*Una periodista triunfadora en los Premios Iris acudió sola a la ceremonia y a su habitación del hotel, en medio de discusiones con su pareja. Pero cuando el novio vio por TV que se alzaba con el Iris en su categoría, viajó raudamente a Punta del Este, quizás temeroso de perderla para siempre en los festejos. Finalmente se reencontraron en la madrugada. ¡Qué viva el amor en la tele y en el mundo!

*Varios de los triunfadores (y de los otros) decidieron probar suerte en el Casino, a ver si corrían con la misma fortuna que en la ceremonia. Uno de ellos, al menos, se fue con los bolsillos cargados a su habitación cerca de las 6:00 AM. ¡Bien ahí!

*Eunice Castro estaba radiante. Con nuevo look, la modelo y actriz asistió a la fiesta con su diseñador y maquillador. Disfrutó de la ceremonia y del after en OVO, donde se la vio muy cerca de un productor argentino. Hasta allí todo bien. El problema vino después cuando comenzó a correr la noticia y el hombre en cuestión quiso barrer todo lo vivido debajo de la alfombra porque se trata de un señor casado. ¡Hombre grande!

*Cuando Desayunos informales se alzó por tercera vez consecutiva con el Iris a Magazine de TV, Coco Echagüe invitó a su excompañera Andrea Vila al escenario. Pero la joven conductora se quedó en su silla, aplaudiendo. ¿Qué pasó? Dicen que un productor de Monte Carlo TV, adonde desembarcará Andy con un nuevo programa, le sugirió que no subiera a festejar un premio de Teledoce.

*Karina Dalmás se preparó hasta el último detalle para conseguir alguno de los premios en elegancia. Estaba segura de ello y al llegar, de hecho, pidió pasar dos veces por la alfombra roja para que los jurados la vieran bien. Tenía razón la periodista ex Telenoche: al cierre de la noche, se alzó con el premio a mejor peinado de la noche.

*Giannina Silva fue la conductora de la alfombra roja de Monte Carlo TV. Cuando le tocó entrevistar a una figura entrante de Canal 4 y con quien la química no fluye en demsasía, se notaron algunas miradas mutuas de incomodidad. Alta tensión.

*El youtuber Fede Puñales, nominados a influencer del año, se fue mal de los Premios Iris. Se quejó de que en momentos en que se anunciaba su categoría, las cámaras no lo enfocaron. Tampoco le hiciero notas y, dice, que en la after party "no le dieron ni un vaso de agua". Qué feo.

*Los tres hijos de Óscar Andrade fueron los invitados más radiantes de los Premios Iris. Dos de ellos son youtubers y pasaron gran parte de la fiesta registrando las diferentes instancias de la alfombra roja. Como nominado a una categoría individual (Revelación de TV), a Andrade le correspondía la reserva de una habitación en Enjoy Punta del Este, pero optó por no hacer uso de ella. Fue y vino a Punta del Este esa noche manejando.

*Daniel Castro hizo un duro editorial al levantar la estatuilla de Periodístico de TV por Todas las voces. Criticó a las medidoras (a Ibope claramente) por los números de audiencia que arrojan en sus evaluaciones. Dicen que el discurso no cayó nada bien, no solo para quienes estaba dirigido, sino algunas personas del propio Canal 4.

*Gustavo "Gucci" Serafini llegó radiante y a los besos a la ceremonia en compañía de su nueva novia, Florencia Quinnley, docente de inglés y diosa fitness. La sorpresa se la llevó el cantante cuando se cruzó con su expareja en la fiesta: la bailarina Serrana Sequeira. La relación entre ellos terminó en las peores condiciones. Por suerte, apenas se ignoraron.

*El Gucci acudió a la ceremonia con su amigo Jorge "El Reja" Rodríguez y su pareja Mica Ríos. En cierto momento, los cuatro iban a dar una nota para una de las transmisiones de alfombra roja que salían en vivo, pero la notera se ocupó de otras personalidades y los dejó "pagando". Mal ahí.

*Julio Ríos pasó una noche de muchas emociones. Recibió el Iris por Fox Sports Radio y presentó la estatuilla a Conductora de TV. En tiempos en que está siendo indagado por la Justicia, el periodista deportivo defendió su inocencia en todas las conversaciones que sostuvo en la ceremonia y en el after. Al otro día vivó un mal momento porque no encontraba la llave de su auto. Con ayuda del personal del hotel, lograron dar con ellas debajo de la cama. Julio salió por teléfono en la entrega del domingo de Punto Penal.

Nominados ausentes en los Iris

Roberto Moar (relató, se tiró a una siesta y se le hizo tarde), Ignacio Álvarez y Paola Bianco (de viaje), Diego Delgrossi y Pablo Fabregat (en función), Patricia Wolf (dedicada a su estreno teatral), Claudia Fernández y Ana Inés Martínez (motivo desconocido), Dosogas y Diego González (haters de los Iris).